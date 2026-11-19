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Fransa'da Yeşiller (EELV) Partisi Ulusal Sekreteri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Tondelier, solcu rakibi Jean-Luc Melenchon'un adaylığı etrafında bir koalisyon oluşturmaya hazır olduğunu belirtti.

Tondelier, konuk olduğu France 2 kanalında, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri için yarışan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi cumhurbaşkanı adayı Melenchon hakkında açıklamada bulundu.

"Ben ve Çevreciler, Jean-Luc Melenchon'un adaylığı etrafında koalisyon için çalışmaya hazırız." ifadesini kullanan Tondelier, birlikten güç doğduğunu söyledi.

Tondelier, LFI Partisi herkesin kendi yerini bulabileceği bir koalisyon çalışması başlatmak istiyorsa, bu yönde ilerlemenin mümkün olduğuna işaret etti.

LFI Partisi ile seçim programı, seçim sonrası kurulacak hükümet ve olası genel seçimler konusunda anlaşmalarla ilgili ilerleme kaydetmek için bir haftaları olduğunu ifade eden Tondelier, "Eğer görüşmelerde ikna olursak (Melenchon'un) dinamiğine katılabiliriz." diye konuştu.

Tondelier, geçen ay da parçası olduğu "sol kesim" için seçimlerde bir zafer yolu mümkünse adaylığını geri çekebileceğini ifade etmişti.

Çevreciler, partilerinin cumhurbaşkanı seçimleri için kendi adayları Tondelier'yi mi yoksa başka bir solcu adayı mı destekleyeceğine gelecek ay düzenleyecekleri oylamayla karar verecek.

Kaynak: AA