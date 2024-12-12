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Yeşilhisar'da Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Yeşilhisar'da Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlar tarafından mahsur kaldığı bildirilen kedi, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haydura Sokak'ta çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplere bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, güvenli bir şekilde kurtardıkları kediyi doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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