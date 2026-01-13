Yeşilçam'ın iyi kalpli, güler yüzlü ismi: Nubar Terziyan

Yeşilçam'da rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Nubar Terziyan'ın vefatının üzerinden 32 yıl geçti.

Asıl ismi Nubar Alyanakziya olan Ermeni asıllı sanatçı, 16 Mart 1909'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Kumkapılı olan Terziyan, hayatının büyük kısmını Büyükdere'de geçirdi.

Sanatçı, ilk ve ortaöğretimini Kumkapı'da tamamladı ancak 10 yaşındayken annesini kaybedince babasıyla Bakırköy'e yerleşerek Bakırköy Bezezyan Lisesinde okudu.

Temaşa Heyetinde her işi üstlendi

Eğitim hayatı boyunca temsillerin aranılan ismi olan Terziyan, oyunculuk kariyerine arkadaşlarıyla kurduğu Gençler Temaşa Heyetinde başladı.

Nubar Terziyan, Temaşa Heyetinde tiyatronun her alanında emek verdi. Kimi zaman dekor ve kostümleri hazırlayan, kimi zaman gişede bilet satışı yapan sanatçı, tiyatronun yanı sıra babasının manifaturacı dükkanında çalıştı.

Gençlik yıllarında "Hamlet", "Otello", "Samson Dalila", "Çarşılı Artin Ağa", "Suzan İmber" ve "Namus İçin" adlı oyunlarda rol alan Terziyan, 1936'da Katerin Hanım ile evlendi. Çiftin, Berç adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

Nubar Terziyan, 1948'de Atlas Film'den oyunculuk teklifi aldı ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Efsuncu Baba" romanından uyarlanan aynı adlı filmde "Agop" karakterini oynadı.

Yeşilçam filmlerinde pek çok karakteri başarıyla beyaz perdeye taşıyan oyuncu, sinemaya adım attıktan sonra "Terziyan" soyadını kullanmaya başladı.

Oyunculuk eğitimi almadı, doğaçlama yaptı

Yardımcı rollerin aranılan ismi Terziyan, oyunculuk eğitimi almamasına rağmen çoğu zaman rol aldığı filmlerde ve oyunlarda doğaçlama tekniğini kullandı.

Usta oyuncu, aralarında "Çalıkuşu", "Ankara Ekspresi", "Düşman Yolları Kesti", "Kanun Namına" ve "Bodrum Hakimi"nin de bulunduğu 500 kadar Yeşilçam filminde rol adı.

Agatha Christie'nin yazdığı "Doğu Ekspresinde Cinayet" romanından "Şark Ekspresinde Cinayet" adıyla 1974'te sinemaya uyarlanan filmin İstanbul sahnelerinde, Terziyan figüran olarak yer aldı. Paul Dehn'in yazdığı, Sidney Lumet'in yönettiği filmde, usta oyuncular Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman ve Sean Connery başrolleri paylaşmıştı.

Son olarak Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen'in başrolde oynadığı 1990 yapımı "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" filminde rol alan Terziyan, 1993'te düzenlenen 5. Ankara Film Festivali'nde "Emek Ödülü"ne değer görüldü.

İstanbul'da 14 Ocak 1994'te 85 yaşındayken hayatını kaybeden Terziyan'ın, 1985'te Jamanak gazetesi için kaleme aldığı anılar, vefatının ardından İletişim Yayınları tarafından basılan "Ne İdim, Ne Oldum" adlı kitapta bir araya getirildi.

Sanatçının oğlu Berç Alyanakziya, yaptığı bir açıklamada, babasının insanlarla iç içe yaşamayı sevdiğini söyleyerek, şunları kaydetmişti:

"O kısacık boyu ile büyük işler yapmayı ve herkesin yardımına koşmayı seven bir insandı. Yanakları kırmızıydı. Bazıları takılır, yanaklarının kırmızı olduğuna inanmazdı. 'Kırmızı gözüksün diye boya sürüyor.' der, ıslak mendillerle, yanaklarını boya sanıp silmeye uğraşırlardı. Bakarlar ki hakikaten çıkmıyor, 'Yahu Nubar abi, senin yanakların gerçek al yanakmış.' derlerdi. Babam da takılırdı 'Ne sandınız ya, bu yanakları hanımlarda bile bulamazsınız.' derdi. Babam insanlarla iç içe yaşamayı seven biriydi. Yürümeyi sevdiği için bizi de yürütürdü. 'Yürü de ayakların açılsın.' derdi. Otobüsleri çok severdi babam. 'Neden arabaya değil de otobüse biniyorsun?' dediğimde 'Beni insanlar yüceltti. Onlarsız olamam artık evlat.' derdi."

Nubar Terziyan'ın rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

"Aşkım Günahımdır", "Ayrılık Saati", "Bekar Odası", "Cici Gelin", "Çifte Tabancalı Damat", "Hırçın Kadın", "Kara Duvaklı Gelin", "Kardeş Kavgası", "Kelepçeli Melek", "Ölümsüz Kadın", "Sefiller", "Sinekli Bakkal", "Yarın Çok Geç Olacak", "Zehirli Çiçek", "Babam Katil Değildi", "Vur Emri", "Efkarlıyım Abiler", "Affet Sevgilim", "Akşam Güneşi", "Avare Kız" ve "Ayrılık Şarkısı"