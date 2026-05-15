Yeşilay'ın Sağlıklı Nesil Yarışması'nda Ödüller Dağıtıldı

Yeşilayın bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in ev sahipliğinde Sepetçiler Kasrı'nda düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak paydaşlarıyla olan işbirliklerinin çok yönlü ve köklü olmasını önemsediklerini belirtti.

Demirli, Yeşilay gibi kadim ve milletin bağımsızlığı için mücadele etmiş kurum ve kuruluşların eğitim sistemi içinde başta çocukların üstün yararı için işbirliği yapmasını ve bağımlılıkla mücadele safhasında yer almasını önemli bulduklarını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ruh ve beden bütünlüğünü önceleyen programlar, ders kitapları, içerikler, projeler ve etkinlikler hayata geçirdiklerini anlatan Demirli, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize katkı sağlayacak her türlü işbirliğini ve ailelerimiz başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarını bir bütün halinde gördüğümüzü ifade etmek isteriz. Öğrencilerin bir yanda çağın gerektirdiği yetkinlikleri elde etmelerini sağlamak, diğer yandan da öğrencilere milli ve manevi değerleri kazandırmak için yapmış olduğumuz bu değişiklikle bir paradigma dönüşümü yaşandı. Burada da çağın görünür ve görünmez tüm hastalıklarını ya da sıkıntılarını giderecek bir şekilde çocuklarımıza erken yaştan itibaren bilgi, beceri, tutum, davranış ve duygusal bakış açısı geliştirmemiz son derece önemli."

Demirli, yarışmaya 70 binden fazla öğrencinin katıldığını aktararak, "2026 Bağımsızlık Yılı ilanından sonra inanıyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene yoğun, çeşitli ve derin işbirlikleriyle Yeşilayın çalışmalarına hem zemin oluşturma hem de katkı sağlama bağlamında çok ciddi çalışmalara imza atacağız." dedi.

"Bağımlılığa yenilmediğimizi, yenilmeyeceğimizi göstermek için çok nedenimiz var"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak dünyadaki bütün olumsuz hikayelere ve propagandalara rağmen hayallerinin, umutlarının, heyecanlarının ve ümitlerinin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 81 ilindeki 120 şube, 188 Genç Yeşilay Kulübü ve 65 Spor Kulübü ile gece gündüz çocuklar ve gençler başta olmak üzere her insanı bağımlılıktan korumak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Dinç, 81 ilde faaliyet gösteren Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile bağımlılara ücretsiz, gizlilik esaslı ve ulaşılabilir destek verdiklerini kaydetti.

Dinç, bu merkezlerle şimdiye kadar 100 bin kişiyi bağımlıklardan kurtardıklarını aktararak, "Yüz akımız bir projeyi devletimizin desteği, milletimizin güveniyle yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bağımlılık bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir. Bağımlılık bir toplumun başına gelebilecek en talihsiz, en acı gerçektir." ifadelerini kullandı.

Dünyada büyük bir bağımlılık dalgası yaşandığına ve toplumların bağımlılıkla mücadelede zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden Dinç, alkol, sigara, uyuşturucu, kumar ve dijital bağımlılıklara değindi.

Dinç, cemiyet olarak iki büyük hassasiyetleri olduğunu dile getirerek, "Yaptığımız her çalışmayı muhakkak akademik temelde ama sahanın gerçekliğinden kopmadan yürütüyoruz. 81 ilde, dünyadaki gerçeklerin, gelişmelerin de farkında olarak yaptığımız çalışmalar bize şunu açık ve net gösteriyor ki Türkiye bağımlılıkla alakalı savaşını kaybetmiş ülkelerden değildir. Türkiye'de geri dönüşü olmayan bir noktada değiliz. Bağımlılığa yenilmediğimizi, yenilmeyeceğimizi cümle aleme göstermek için çok nedenimiz var." diye konuştu.

Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve liselerden 77 bin 515 başvuru olduğunu ifade eden Dinç, "Bugün bütün umutlarımızın, heyecanlarımızın, hayallerimizin yanında 77 bin yeni umudumuz, heyecanımız var. Çocuklarımız, gençlerimiz, dert etmiş, emek vermiş, gayret göstermiş ve o gayretleri esere dönüştürmüşler, başvurmuşlar. Bunları kutlamak, tebrik etmek, ödüllendirmek için bir aradayız. 77 bin 515 yeni umutla, heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi

Yeşilay Osmaniye Çocuk Korosu'nun mini konser verdiği törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ile Yeşilay gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından yarışmanın "görsel" ve "edebi" kategorilerinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri takdim edildi.

Öğrenciler sahneye aileleri, öğretmenleri ve katıldıkları illerin Yeşilay şube müdürleri ile birlikte davet edildi.

Yarışmada birincilere 40, ikincilere 30, üçüncülere ise 25'er bin lira para ödülü ve plaket verilirken, ödül kazanan öğrencilerin öğretmenlerine ve yarışmanın jürisine de plaket takdim edildi.

Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren törenin ardından, öğrenciler çeşitli ikramların yapıldığı oyun alanlarında vakit geçirdi.