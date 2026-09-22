Yeşilay ve Let's Do It! Türkiye, Temizlik Günü'nde Hazar Gölü çevresinde atık topladı

Yeşilay ve Let's Do It! Türkiye, Temizlik Günü'nde Hazar Gölü çevresinde atık topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+3 sitede yayında
Güncelleme:
Yeşilay ve Let's Do It! Türkiye, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Elazığ'daki Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinlikte çevredeki atıklar toplanırken doğanın korunması ve temiz çevrenin toplum sağlığı açısından önemi vurgulandı.
Elazığ'da Hazar Gölü çevresinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.
Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay ve Let's Do It! Türkiye birliğinde 20 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte Hazar Gölü çevresindeki atıklar toplandı.
Çevre bilincinin ve gönüllülük kültürünün güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, doğanın korunması ve temiz çevrenin toplum sağlığı açısından önemi vurgulandı.
Kaynak: AA