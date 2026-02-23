Haberler

Yeşilay Trabzon Şubesi Başkanı Güner, Of Kaymakamı Eşref Akça'yı ziyaret etti

Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner ve yönetim kurulu üyeleri, Of Kaymakamı Eşref Akça'yı ziyaret ederek bağımlılık ile mücadeledeki çalışmaları ve işbirliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner ile yönetim kurulu üyeleri, Of Kaymakamı Eşref Akça'ya ziyarette bulundu.

Güner'e ziyaretinde Yeşilay Trabzon Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın, Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Canan Çolak Seymen ve Yeşilay Of İlçe Temsilcisi İzzet Keleş eşlik etti.

Kaymakam Akça, Yeşilay'ın yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını dile getirerek, "Bizim için Yeşilay'ın faaliyetleri çok kıymetlidir. Çünkü değişen dünyada bağımlılık ve çeşitleri her geçen gün artıyor. Yeşilay'ın sahadaki çalışmaları çok kıymetli ve desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Güner ise bu yıl daha fazla projede birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
