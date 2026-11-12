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Yeşilay Tekirdağ heyeti İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü ziyaret etti

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Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü ziyaret etti. Görüşmede Güngör heyete teşekkür etti, Erdoğan yeni yönetimle Yeşilay'ın projelerini geliştireceklerini söyledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Erdoğan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü ziyaret etti.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Güngör'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Güngör, ziyaretlerinden dolayı Yeşilay heyetine teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Erdoğan da yeni yönetimle birlikte Yeşilay'ın çalışmalarını geliştirmek ve başarılı projelere imza atmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Kaynak: AA
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