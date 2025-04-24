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Yeşilay Sakarya Şubesinden 23 Nisan Uçurtma Şenliği

Yeşilay Sakarya Şubesinden 23 Nisan Uçurtma Şenliği
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Yeşilay Sakarya Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında uçurtma şenliği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, Türk bayraklı uçurtmalar uçurarak bağımlılık konularında bilgilendirildi.

Yeşilay Sakarya Şubesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Mehmet Demir İlkokulu, Hakkı Demir Ortaokulu, Türk-İş İlkokulu ve Dr. Nuri Bayar Ortaokulundan öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Şenlikte çocuklar, öğretmenleri ve Yeşilay gönüllüleriyle hazırladıkları kırmızı beyaz Türk bayraklı uçurtmaları uçurdu, bağımlılıkla ilgili bilgilendirildi.

Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, AA muhabirine, Yeşilay hakkında farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam ve bağımlılık hakkında çocukları bilinçlendirmek için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan çocuklar da bağımlılıkla ilgili bilgi sahibi olduklarını belirterek, şenlikte eğlendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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