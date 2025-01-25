Yeşilay: Kumar Bağımlılığına Karşı Önleme ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, klasik bağımlılıkların yanı sıra 2019'da Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD) listesine giren çevrim içi kumar bağımlılığıyla ilgili önleme ve rehabilitasyon çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Dinç, çeşitli ziyaretler için geldiği Bursa'da AA muhabirine, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin 105'inci yılına girdiği bu sene de önleme, rehabilitasyon ve savunuculuk çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Dünyada hem klasik bağımlılıklar hem de yeni bağımlılıklarla ilgili herkesin tehdit altında olduğunu anlatan Dinç, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 107 noktasında hizmet veren danışmanlık merkezlerimiz görevlerini yerine getiriyor. Bu sene her şeyden çok kumar bağımlılığıyla zorluklar yaşamış insanlar geldiler. Yani önceden alkol, uyuşturucu, sigara üzerine çok büyük bir sıkıntı vardı. İnsanları ızdırap çekiyorlardı. Şu anda onlarla alakalı zorluklar devam ediyor ama aynı zamanda yeni bağımlılıklarda, kumar bağımlılığı, internetle ilişkili bağımlılıklar da ortaya çıkmaya ve insanları ciddi anlamda hapis altına almaya başladı. Bunun işaretlerini de bize gelen danışmanlarda görmeye başladık."

Dinç, geçen yıl Yeşilay danışmanlık merkezlerinde 75 binin üstünde insana hizmet verdiklerini vurgulayarak, aynı zamanda 120 şubede de önleme çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Tüm bağımlılık türlerinde en önemli aşamanın önleme çalışmaları olduğunun altını çizen Dinç, "Başta çocuklarımız, gençlerimiz olmak üzere insanımız hiç o yola girmesinler, hiç bağımlılığa başlamasınlar, bulaşmasınlar. Çünkü bağımlılık döndürmesi zor, zahmetli ve kalıcı izler bırakan, yaralar bırakan bir sıkıntı. İnsanımıza kaybı çok fazla, ekonomik olarak, kaybı çok fazla, sağlık, ilişki, toplum olarak kaybı çok fazla." diye konuştu.

Mehmet Dinç, İçişleri Bakanlığı ile başlattıkları "Bağımsızlık seferberliği" kapsamında Türkiye'nin her ilinde sokak sokak, mahalle mahalle insanlara yardım etmek istediklerini anlattı.

Dinç, Adalet Bakanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında ise bağımlılıkla başa çıkamamış, suça bulaşmış veya başka zararlar görmüş insanlara cezaevinde rehabilitasyon imkanı sağlayacak veya cezaevi sonrasındaki süreçte tekrar uyuşturucuya veya diğer bağımlılıklara dönmelerini önleyecek yardım mekanizmaları oluşturduklarını dile getirdi.

Bağımlılık türlerinden kumar bağımlılığının ise 1980'lerde itibaren Psikiyatrik Bozukluklar Listesi'nde yer aldığını hatırlatan Dinç, şöyle devam etti:

"On-line kumar bağımlılığı 2019 yılından itibaren Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'nda yer alıyor yani psikiyatri tanı kitaplarında yer almaya başladı. Dolayısıyla dünya artık böyle bir problemi tanıdı ve bağımlılık olarak kabul etti. Herhangi bir bağımlılığa nasıl bakılması gerekiyorsa, kumara da öyle bakılması gerekiyor. Bu kötü alışkanlık değildir. Bu bir hastalıktır. Bu kendi kendine geçecek bir şey değildir. Uzmanların müdahale etmesi gereken bir şeydir ve bu zararsız bir şey değildir. Bazen 'iddia, bahis, talih, şans' diyorlar. Hiçbiri değil bu kumardır ve kumar ne kadar zarar veriyorsa bir insana isimleri değişse de hepsi aynı şekilde zarar veriyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor."