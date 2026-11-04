Yeşilay'ın tütün konferansı çocukları nikotin bağımlılığından korumayı amaçlıyor

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Avrupa'nın tütün kontrolü alanındaki önemli bilimsel ve politika odaklı platformlarından biri olan 11. Avrupa Tütün Kontrolü Konferansı (European Conference on Tobacco Control ECTC 2026), İstanbul'da başladı.

Avrupa Sigara ve Tütün Önleme Ağı??????? (ENSP) tarafından, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Uluslararası Yeşilay Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen konferans, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor.

Genç nesilleri nikotin bağımlılığından korumak, tütün kontrolü alanında bilim temelli politikaların geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla ve "Çocukları Nikotin Bağımlılığından Korumak" temasıyla düzenlenen konferans, akademisyenleri, politika yapıcıları, sağlık profesyonellerini, uluslararası kuruluşları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Bu yılın temasının "çocukları nikotin bağımlılığından korumak" olduğuna dikkati çeken Dinç, "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve bağımlılıklardan uzak şekilde büyümeyi hak eder. Hiçbir çocuk tütün endüstrisinin hedefi olmamalıdır. Hiçbir çocuk tütün dumanına maruz kalmamalıdır ve hiçbir çocuğun geleceği ticari kar için tehlikeye atılmamalıdır." dedi.

"Sektörün amacı, nikotin bağımlılığı sürdürmek olarak aynı kalıyor"

Dinç, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi yeni tehditlerin cazip aromalar, ambalajlar ve dijital pazarlama yöntemleriyle gençlere ulaştırıldığını belirterek, bu ürünlerin genelde modern ve daha az zararlı alternatifler olarak sunulduğunu kaydetti.

Ergenlik döneminde nikotine maruz kalmanın, vücut ve beyin gelişiminin devam etmesi nedeniyle endişe verici olduğunu vurgulayan Dinç, "Ürünler değişiyor, pazarlama şekli değişiyor. Ancak sektörün amacı, nikotin bağımlılığı yaratmak ve sürdürmek olarak aynı kalıyor." diye konuştu.

Dinç, yeni bir neslin nikotin bağımlısı haline gelmeden önce harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizerek pasif içiciliğe maruz kalan çocukların da korunmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin tütün kontrolü konusunda önemli bir deneyime sahip olduğunu dile getiren Dinç, siyasi irade, toplumsal destek ve etkili yasal düzenlemeler sayesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Dinç, tütün ve nikotin bağımlılığıyla mücadelede beş öncelikli alanda harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, bunları daha güçlü düzenlemeler, erken yaşta önleme çalışmaları, bağımlılıktan kurtulmaya yönelik destek, bilimsel araştırmalar ve uluslararası işbirliği olarak sıraladı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) destek alan kişilerin yaklaşık yüzde 63'ünün sigara kullanmaya 18 yaşından önce başladığına işaret eden Dinç, verilerin erken yaşta önleyici çalışmaların önemini gözler önüne serdiğini aktardı.

Konferansın yalnızca bilimsel bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmaması çağrısında bulunan Dinç, "Çocuklar, geliştirilecek bir pazar değildir. Onlar, korunması gereken bir nesildir. Sağlıkları ve gelecekleri satılık değildir." ifadelerini kullandı.

Konferansta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Nikotin ve Gelişen Beyin: Erken Yaşta Bağımlılığın Riskleri ve Yaşam Boyu Etkileri" başlıklı sunum yaptı.

Avrupa Sigara ve Tütün Önleme Ağı Başkanı Prof. Panagiotis Behrakis, DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası Başkanı Andrew Black, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Konferans, 6 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA