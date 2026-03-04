Çankırı'da Yeşilay Haftası kapsamında 'Bağımsızlık Söyleşisi' gerçekleştirildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla "Bağımsızlık Söyleşisi" düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in mesajının gösterilmesinin ardından farkındalık videoları izlendi.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide konuşan ÇAKÜ Rektörü ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Yeşilayın tarihi hakkında bilgi verdi.

Alkolle, uyuşturucuyla tahrip edilmiş beyinlerin, değerlerin, yüreklerin inşasının çok uzun yıllar aldığını belirten Karataş, "Bunu bir sorun olarak gören dönemin münevverleri Yeşilay Cemiyetini 1920 yılında kuruyor. İyi ki de kurmuşlar. Bu sene 106. senesi. Onlar bu hayırlı işi yapmamış olsalardı biz bugün burada bu faaliyetleri yapmayacaktık ya da Yeşilay tüm Türkiye'de bu faaliyetlerini yapmamış olacaktı." dedi.

Yeşilayın 3 temel faaliyetinin olduğuna işaret eden Karataş, "Birincisi, önleyici faaliyetler. Önleyici faaliyetleri nasıl yapıyor? Sempozyumlarla, panellerle, özellikle okullarda şu ana kadar 7 milyon öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Esnaf, sanayiler, hapishaneler, üniversiteler ziyaret edildi, ediliyor. Birçok eğitim programıyla birlikte kamu spotları, yarışmalar, projeler yapıldı. Bu, önleyici faaliyetler içerisinde geçiyor." diye konuştu.

İkincisinin de rehabilite edici faaliyetler olduğunun altını çizen Karataş, Yeşilayın bunu Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) üzerinden tamamen ücretsiz ve gizliliğe dayalı olarak yürüttüğünü kaydetti.

Karataş, Yeşilayın üçüncü vazifesinin savunuculuk olduğunu aktararak, "Biliyorsunuz bir şeyin reklamını çok yaparsanız o şey çok fazla ilgi odağı haline geliyor. Yani bu kötü bir şey de olsa reklamı fazlaysa insanlar onunla ilgileniyor. Yine reklam yasakları geldi. Özellikle müsabaka dışındaki bütün reklamların hepsi kaldırıldı, bahis reklamları kaldırıldı. 'Reklamlar arttıkça bağımlılıklar artıyor.' dedik, bunlar kaldırılmaya başlandı. Yine yasa dışı kumar oynamayla alakalı çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeşilayın 70 ilde 5 yıldır atık su analizi yaptığını söyleyen Karataş, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz alkol vücuda girdikten sonra idrar ve dışkı şeklinde vücuttan atılıyor ve bunlar da atık sularda birikiyor. Bu atık su incelemesi sonucunda maalesef şöyle sonuçlar var. Türkiye'de alkol tüketimi artıyor. Bu çok üzücü bir durum. Atık su analizlerinden elde ettiğimiz veri, Avrupa'da alkol kullanımı düşerken Türkiye'de alkol kullanımının arttığını gösteriyor. Biliyorsunuz alkol özellikle genç yaşlarda alınmaya başlanırsa tahribat gücü çok fazla. Yani vücutta çok kalıcı hasarlar yapıyor ve ölümle sonuçlanan vakaları biz çok gördük."

Karataş, tütün, internet ve ekran ile oyun bağımlılıkları hakkında da bilgi vererek, bunların Türkiye ekonomisine de etki ettiğini kaydetti.