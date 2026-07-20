Mardin'de vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi

Mardin'in merkez Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde Yeşilay gönüllüleri tarafından vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Yeşilay Mardin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay gönüllüleri her iki ilçede kurulan semt pazarlarında, esnaf ve vatandaşlara tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

Çalışmada, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetleri hakkında da bilgi verildi.