Haberler

Mardin'de vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi

Mardin'de vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde Yeşilay gönüllüleri, semt pazarlarında vatandaşlara tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele ile sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verdi, YEDAM'ın ücretsiz danışmanlık hizmetlerini tanıttı.

Mardin'in merkez Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde Yeşilay gönüllüleri tarafından vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Yeşilay Mardin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay gönüllüleri her iki ilçede kurulan semt pazarlarında, esnaf ve vatandaşlara tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

Çalışmada, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetleri hakkında da bilgi verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!
Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar! Gizli ayıp sayıldı

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Düğünde havaya ateş açtığı görüntüler tepki çekti! AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik istifa etti

AK Partili yönetici bu görüntüler sonrası istifa etti
İsmail Kartal'dan iki büyük müjde birden

İki büyük müjde birden verdi! Taraftar sevinçten havalara uçuyor
Cedi Osman'dan sürpriz transfer! Ezeli rakibe imza attı

Cedi Osman'dan sürpriz transfer! Ezeli rakibe imza attı
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü

Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı