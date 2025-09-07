Haberler

Yeşilay Edirne Şubesi Halk Sağlığı Haftası Dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Yeşilay Edirne Şubesi Halk Sağlığı Haftası Dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Edirne Şubesi Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Ziyarette, sağlık müdürlüğü ve Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunularak işbirlikleri değerlendirildi.

Yeşilay Edirne Şubesi Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.

Yeşilay heyeti ziyarette, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Kaya ile görüştü.

Halk Sağlığı Haftasını kutlayan Bayrak, Yıldırım ve Kaya'ya çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette sağlık müdürlüğü ve Yeşilay'ın çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, işbirliklerine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil tamirinde korkutan kaza! İşçinin gözüne tornavida saplandı

Otomobil tamir ederken başına gelmeyen kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.