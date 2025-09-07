Yeşilay Edirne Şubesi Halk Sağlığı Haftası Dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Yeşilay Edirne Şubesi Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Ziyarette, sağlık müdürlüğü ve Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunularak işbirlikleri değerlendirildi.
Yeşilay Edirne Şubesi Başkanı Müzekka Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi.
Yeşilay heyeti ziyarette, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Kaya ile görüştü.
Halk Sağlığı Haftasını kutlayan Bayrak, Yıldırım ve Kaya'ya çalışmalarında başarı diledi.
Ziyarette sağlık müdürlüğü ve Yeşilay'ın çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, işbirliklerine yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel