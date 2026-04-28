Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile bağımlılığını yendi, dağılmak üzere olan yuvasını kurtardı

İstanbul'da uyuşturucu ve alkol kullanımı nedeniyle eşiyle boşanma aşamasına gelen 39 yaşındaki C.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle bağımlılığını yenerek yuvasını kurtardı.

Uyuşturucu ve alkol kullanımı nedeniyle eşiyle boşanma aşamasına gelen bir çocuk babası C.K, bağımlılıklarından kurtulmak için 2023 yılında YEDAM'a başvurdu. Burada C.K'nin kumara da zaafının olduğu belirlendi.

C.K, ailesinin de desteğiyle 2 yıldır merkezden hizmet alarak, bağımlılıklarından kurtuldu. Bu süreçte eşi ve kızıyla bağını güçlendirip yuvasını yeniden kuran C.K, hem mutlu aile yaşamını hem de iş hayatını sürdürüyor.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan C.K, büyüdüğü çevrede uyuşturucu kullanan çok sayıda kişi olduğunu, kendisinin de 13-14 yaşlarında uyuşturucuya başladığını söyledi.

Bağımlılığı yüzünden evlilik ve iş hayatında sorunlar yaşadığını belirten C.K, uyuşturucu kullandığı süreçte sanki çocuğu yokmuş gibi yaşadığını, sürekli dışarıda olduğunu ve hafta sonu eve gitmediğini anlattı.

C.K, daha önce çocuğuyla neredeyse hiç bağının olmadığını uyuşturucu kullanmayı bıraktıktan sonra fark ettiğini vurguladı.

YEDAM'a 2023'te ailesinin desteğiyle başvurduğunu ifade eden C.K, 3 ay sonra eğitimi bıraktığını ancak daha sonra kendi isteğiyle döndüğünü belirtti.

YEDAM'da aldığı eğitim, seminerler, grup terapileri ile tiyatro etkinliklerinin çevresini değiştirdiğini dile getiren C.K, zamanla duygu ve davranışlarının da değiştiğini, uyuşturucuyu bırakmayı başarabileceğine inandığını ifade etti.

Aldığı eğitimler sonucunda ilk başta çevresini, sonra kendisini değiştirmesi gerektiğini öğrenip uyuşturucu kullanmayı bıraktığını söyleyen C.K, 30 aydır uyuşturucu ve alkol kullanmadığını kaydetti.

C.K, "Davranışlarım, duygularım, çevreme bakışım değişti. En önemlisi kendim değiştim. Boşanma noktasına kadar gelmiştim ama temiz kalmaya başladıktan sonra eşimle, kızımla, çevremle iletişimim düzeldi. Kendimi ve duygularımı değiştirerek, iletişim kurmayı öğrenerek temiz kalmayı başardım." diye konuştu.

-? Ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı hizmet veriliyor

Yeşilay Danışmanlık Merkezinde görevli klinik psikolog Özde Bingöl ise Türkiye'nin her ilinde ve KKTC'de bulunan bu merkezlere danışanların alkol, tütün, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla ilgili desteklendiğini söyledi.

YEDAM'ın ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı hizmet veren bir kurum olduğunu vurgulayan Bingöl, danışanları bağımlılık süreciyle ilgili hem psikoterapi hem de sosyal hizmet alanlarında desteklediklerini dile getirdi.

Bazen danışanların gizlilik endişesiyle destek almakta zorlanabildiğine dikkati çeken Bingöl, "Burada önceliğimiz, danışanların rahat hissetmesi, kendilerini olduğu gibi açabilmeleri ve onlara güvenli bir alan sağlamak. Bu sebeple, burada paylaşılan bilgileri devletin hiçbir kurumuyla paylaşmıyoruz. Burada, gelen bilgiler gizlilik esasıyla korunuyor. Altını çizmek isterim ki burada paylaşılan bilgiler asla ve asla üçüncü kişilerle paylaşılmıyor." dedi.

Bingöl, kurumda ailelere de destek verdiklerini belirterek, "Aile görüşmeleri planlıyoruz. Bu görüşmeler sadece danışanların onayı olduğu takdirde planlanıyor. Yine seansların içeriği paylaşılmıyor, ailelere tutumlar veya bağımlılığın ne olduğuyla ilgili bilgi veriyoruz veya onların soruları varsa cevaplamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Danışanlara psikoterapinin yanı sıra sosyal hizmetler kapsamında hobi edindirme, eğitim ve iş alanlarında destek verdiklerini kaydeden Bingöl, "Kurumlarımızda danışanlara özel bazı atölyeler gerçekleştiriliyor. Bu atölyelerde danışanların hobilerine yönelik resim, boyama, ahşap yapma ve çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Burada amaç, bağımlılığın boşluklara girmesini engellemek." ifadelerini kullandı.