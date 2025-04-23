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Yeşilay'dan 23 Nisan Etkinliği: Çocuklara Bağımsız Gelecek Mesajı

Yeşilay'dan 23 Nisan Etkinliği: Çocuklara Bağımsız Gelecek Mesajı
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Sakarya Yeşilay Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı hedefledi. Serdivan'daki alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar eğlenceli aktivitelerle desteklenirken, katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Sakarya Yeşilay Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Serdivan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Yeşilay Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç ve Sakarya Üniversitesi Yeşilay Öğrenci Topluluğu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, "Gençlere ve Çocuklara Bağımsız Bir Gelecek Mesajı" verildi.

Etkinliğe katılanlar, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak ve gençleri sağlıklı, bağımsız bir geleceğe yönlendirmek amacıyla Yeşilay gönüllülerince bilgilendirilirken, yüz boyama etkinliklerine katılan çocuklar orta oyunu karakteri "Kavuklu" eşliğinde eğlendi.

Etkinlik boyunca ziyaretçilere balon, bayrak, dergi ve bileklik dağıtıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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