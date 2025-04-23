Yeşilay'dan 23 Nisan Etkinliği: Çocuklara Bağımsız Gelecek Mesajı

Sakarya Yeşilay Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Serdivan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Yeşilay Sakarya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç ve Sakarya Üniversitesi Yeşilay Öğrenci Topluluğu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, "Gençlere ve Çocuklara Bağımsız Bir Gelecek Mesajı" verildi.

Etkinliğe katılanlar, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak ve gençleri sağlıklı, bağımsız bir geleceğe yönlendirmek amacıyla Yeşilay gönüllülerince bilgilendirilirken, yüz boyama etkinliklerine katılan çocuklar orta oyunu karakteri "Kavuklu" eşliğinde eğlendi.

Etkinlik boyunca ziyaretçilere balon, bayrak, dergi ve bileklik dağıtıldı.