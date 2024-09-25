Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç: Deprem Bölgesinde Psikososyal İhtiyaçlar Devam Ediyor

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 6 Şubat 2023'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden çok zaman geçmesine rağmen psikososyal ihtiyaçların devam ettiğini, bu nedenle afet bölgesinde faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilay olarak 104 yıldır insanlık için bağımsızlık mücadelesi verdiklerini söyledi.

Çocukların, gençlerin bağımlılıklardan korunması, hiçbir bağımlılığa bulaşmaması için eğitim, saha faaliyetleri yürüttüklerini, gençlik kampları, bilgilendirme toplantıları, spor organizasyonları düzenlediklerini anlatan Dinç, Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber gerçekleştirdikleri "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı"ndan her yıl 10 milyon öğrenci, 2 milyon anne babanın faydalandığını dile getirdi.

Dinç, şöyle konuştu:

"Yine herhangi bir şekilde bağımlılığa bulaşmış çocuğumuz varsa onu da okulda tedavi etmek amaçlı olarak uyguladığımız programımızdan 10 binlerce öğrencimiz istifade etti ve bağımlılık yoluna girmeden, henüz kullanım aşamasındayken onları kurtarmış, hayatlarını toparlamış olduk. Ama yine de bağımlılığa bir şekilde düşmüş gencimiz, çocuğumuz, insanımız varsa onlara da yardım edebilmek anlamında devletimizin müsaadesiyle ve desteğiyle 107 tane Yeşilay danışmanlık merkezi kurduk. Şimdiye kadar Yeşilay danışmanlık merkezlerimizin telefon hattına 1 milyonun üzerinde arama geldi. 1 milyonun üzerinde aramaya uzman psikologlarımız yardımcı oldular. Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde de 65 binin üzerinde bağımlı kardeşimizin bağımsızlık yolculuğuna girmelerine yardımcı olduk. 10 bin tanesi tamamen temizlendi. Diğerlerinin yolculukları devam ediyor."

Deprem bölgesinde çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bütün şubelerle sahaya çıktıklarını, depremden kaynaklanan problemlerle alakalı insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Dinç, halen Hatay'da Genç Yeşilay Kulübü üyelerinin psikososyal faaliyet yaptığını söyledi.

Dinç, "Deprem üzerinden çok geçmiş zaman olsa da oradaki psikososyal ihtiyaç devam ettiği için gençlerimiz orada faaliyetler yapmaya devam ediyor. 115 Yeşilay Danışmanlık Hattımızı ve deprem bölgesindeki 13 Yeşilay danışmanlık merkezimizi insanımız hizmetine sunduk. Depremden dolayı herhangi bir şekilde psikolojik olarak zorlanma yaşıyorsa, duygusal anlamda başa çıkamadığı durumlar söz konusuysa, kendini yalnız hissettiği, kötü hissettiği durumlar çokça oluyorsa hem telefon hattımızdan destek alabilir, hem Yeşilay danışmanlık merkezimize gelip psikolojik destek alabilir." diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise özellikle madde bağımlılığı konusunda kamu gücünü en etkili şekilde kullanarak uyuşturucu ticaretinin önlenmesi, uyuşturucunun ve şüphelilerin yakalanması konusunda çok baskılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.