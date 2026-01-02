Haberler

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş'ten Alaçam Belediyesine ziyaret

Güncelleme:
Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile bir araya geldi. Görüşmede Yeşilay'ın projeleri ve iş birliği fırsatları ele alındı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalar, yerel yönetimlerle iş birliği imkanları ve ilçede hayata geçirilebilecek sosyal projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşları ve basınla iş birliğine her zaman önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
