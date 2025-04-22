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Yeşilay Afyonkarahisar Uçurtma Şenliği ile Çocuk Bayramı'nı Kutladı

Yeşilay Afyonkarahisar Uçurtma Şenliği ile Çocuk Bayramı'nı Kutladı
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Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İhsaniye ilçesinde uçurtma şenliği düzenledi. Şenlikte 50 öğrenci eğlenirken, velilerine de bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi tarafından İhsaniye ilçesinde uçurtma şenliği düzenledi.

Döğer beldesindeki Memeç Kayalıklarındaki etkinliğe Fatih İlkokulu'ndaki 50 öğrenci katıldı.

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, etkinliğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediğini belirtti.

Kavas, "Öğrenciler uçurtmalarıyla eğlenirken velilerine de bilgilendirilmeler yapıldı. Öğrenciler çocuk bayramını uçurtmalarla kutlamanın yanı sıra 'Yeşilcan' olmaya söz verdiler." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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