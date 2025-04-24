Yeşilay Afyonkarahisar'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Destek Sunuyor

Afyonkarahisar'da bağımlılıkla mücadele edenlere psikososyal destek hizmeti sunulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) danışmanlık verilen 600 kişiyle yaklaşık 8 bin görüşme yapıldı.

YEDAM'da tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriliyor.

Uzman psikologlar ile sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanlarının görev aldığı merkezde vatandaşlara psikolojik destek sunuluyor.

Merkezden yararlanan kişiler, etkinliklere katılarak sosyalleşme fırsatı da buluyor.

"Kişi isterse bağımlılıklardan kurtulması kolay oluyor"

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, AA muhabirine, Yeşilay'ın 105. yılını kutladıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'da Yeşilay Şubesi'ni 2016'da kurduklarını belirten Kavas, "Yeşilay önleyici faaliyet olarak çalışmalarına başladı. 2017'de de rehabilitasyon aşamasına geçti ve YEDAM'ı kurdu. Türkiye'de ilk kurulan YEDAM'lardan biriyiz. 2019'dan bu yana YEDAM'a başvuru sayımız 600. 600 danışanımızla yaklaşık 8 bin görüşme yapıldı." diye konuştu.

Üçüncü görüşmeye gelenleri bağımlılıktan kurtulmuş gibi değerlendirdiklerini anlatan Kavas, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bizim şu anki oranımız yüzde 52. Bağımlılıklarda, kurtulmadaki en önemli amaçlardan biri, kişinin istemesi. Kişi isterse bağımlılıklardan kurtulması kolay oluyor. YEDAM'daki başarı oranımızın bu kadar yüksek olmasının nedeni, kişilerin gönüllü olarak YEDAM'a başvurması. Kentteki iki üniversitede de aktif Yeşilay kulüpleri var, binden fazla Yeşilay gönüllümüz var. Onlar sayesinde üniversitelerdeki gençlere Yeşilay faaliyetlerini, etkinlikleri duyurmaya çalışıyoruz. 'Bağımlılıkların farkına varsın.' diye çalışıyoruz. Onlarla akran eğitimleri, etkinlikler yapıyoruz."

"Üniversitelerle işbirliği içerisindeyiz"

Kavas, bağımsızlık seferberliğini tüm kamu, kurum ve kuruluşlarına duyurmaya çalıştıklarını belirtti.

Rutin ziyaretler yaptıklarını da anlatan Kavas, "Muhtarlara, kamu çalışanlarına, özel sektöre bağımsızlık seferberliğinden bahsediyoruz. Bağımlılık dalga dalga yayılıyor. Yeşilay da bu gelen akımı durdurmak için bağımsızlık seferberliği ilan etti. Amaç toplumun her kesimini bağımlılık konusunda bilinçlendirmek. Üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Yakın zamanda Afyon Kocatepe Üniversitesindeki tüm öğretim üyelerine ve personele yönelik bağımlılıkla ilgili etkinlikler, faaliyetler yapacağız." diye konuştu.