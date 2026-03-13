İklim kriziyle mücadelede turizme 'Yeşil Anahtar' rehberi

TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şube Koordinatörü Ayhan Örten, iklim krizinin etkilerine karşı sürdürülebilir turizmi teşvik eden 'Yeşil Anahtar' programı kapsamında, Türkiye'de 167 tesisin çevre ödülüne layık görüldüğünü, İzmir'de toplam 15 olan Yeşil Anahtarlı tesis sayısının bu yıl 16'ya çıkmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, 1993 yılında Mavi Bayrak programını Türkiye'de uygulamak adına kurulmasının ardından, iklim krizinin etkilerine karşı 2011'de 'Yeşil Anahtar' programı başlattı. Sürdürülebilir turizm kapsamında konak tesisleri, restoranlar, kongre merkezleri, turistik cazibe merkezlerine, milli parklara yönelik 'çevre ödülü' vermeye başladı. Su ve enerji tasarrufu, atık yönetimiyle çevre eğitimi gibi yaklaşık 150 kriter esas alınan program dahilinde Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla 167 tesis, 'Yeşil Anahtar' ödülüne ulaştı. Bu tesislerin 15'inin ise İzmir'de bulunduğunu söyleyen TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şube Koordinatörü Ayhan Örten, "Kriterleri sağlıklı şekilde uygulayan tesislerimize 'Yeşil Anahtar' ödülünü takdim ediyoruz. Sürdürülebilir turizm kapsamında atılacak adımlar konusunda tesislerimize yol gösterecek bir kriter seti sağlıyor. Atık yönetiminden personelin ve misafirlerin çevre bilinci edinmesine, onların eğitimine, bu atık yönetimi operasyonlarının daha sağlıklı adımlarla planlanmasına, su, enerji ve yakıt tüketimlerinin izlenmesi ve bunlar üzerinde bir tasarruf sağlanmasına olanak tanıyan bir program olarak nitelendirebiliriz. İzmir'de toplam 15 olan yeşil anahtarlı tesis sayısının 2026 yılında 16'ya çıkmasını bekliyoruz" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ, ELİMİZDEKİNİN KIYMETİNİ BİLMEYİ ÖĞRETTİ'

'Yeşil Anahtar Programı'nın 90'dan fazla ülkede uygulandığını ve 8 bin 500'den fazla tesiste bu çevre ödülünün halihazırda mevcut olduğunu söyleyen Örten, "Kriterlerde yerel üreticilerin desteklenmesinden ve yerel ürünlerin sunulması gibi gastronomik kriterlerden, odalardaki tek kullanımlık ürünlerin kullanımının azaltılması hem temizlikte hem diğer operasyonlarda çevreye duyarlı kimyasalların kullanılmasını, öne alınan kriterlerimiz arasında sayabiliriz. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri, elimizdekinin kıymetini bilmek ve bunlar üzerinde bir tasarruf sergilemek zorunda olduğumuzu öğretti. Yeşil Anahtar programı ile suyun, enerji ve yakıt kaynağının tasarruflu kullanılması, bunların izlenmesi, kayıp kaçakların önüne geçilmesi anlamında çok büyük fayda sağlayan öneriler içeriyor. Bu kapsamda da tesisleri sürdürülebilirlik hedefine ve doğal olarak iklim dirençli hale gelmesine büyük katkılar sağlayan bir programdan bahsediyoruz" diye konuştu.

'ÜRÜNLERİN ÇEVREYE DUYARLI OLDUĞUNU GÖSTEREN ETİKETLERİ İNCELENİYOR'

Program kapsamında tesisin evraklarının, bugüne kadar yaptıkları satın alımlarına dair faturalarının ve bu ürünlerin çevreye duyarlı olduğunu gösteren etiketlerinin tamamının incelendiğine dikkat çeken Örten, "Yerinde yaptığımız denetimler de ise otellerde, odalarından ortak alan tuvaletlerine, havuzlarından, mutfaklarına ve personel alanlarına dair incelemelerde bulunuyoruz. Muslukların ve duş başlıklarının debi seviyelerini ölçüyoruz ve atık yönetimine bakıyoruz. Misafirlere sunulan tek kullanımlık ürünlerin kontrolünü ve bu ürünlerin ne kadar azaltılabileceğini, elektronik eşyaları enerji sınıflarına kadar birçok kriterde incelememizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

'İKLİM KRİZİNE YÖNELİK BİLİNCİ TÜM MİSAFİRLERİMİZE AŞILAMAK İSTİYORUZ'

Özel bir otel işletmesinin Odalar Bölümü Direktörü Ahmet Bayar ise "Çevre duyarlılığı bilinci olan bir işletmeyiz. Yeşil anahtarla beraber süreci bir adım öteye taşımış olduk. Su ve enerji tüketimlerini azaltmaya yönelik hamlelerimiz var. Bunların yanı sıra atık yönetimine de önem veriyoruz. Günümüzdeki iklim krizine yönelik bilinci tüm misafirlerimize aşılamak istiyoruz. Bu nedenle misafirler sürdürülebilir turizm adına yaptığımız tüm adımları resepsiyondan odalarına gidene kadar bilgilendirmeleri görüyorlar. Böylece buradan ayrılana kadar bu bilinci kendi adımıza birazcık aşılamış olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca misafirlerden gelen talep halinde çarşaf ve havluların değiştirilmesine dikkat ediyoruz. Ayrıca tek kullanımlık ürün yerine dispenser ürün kullanımına dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı