Yeryüzü Doktorları'ndan 19 Ülkede Kurban Organizasyonu

Yeryüzü Doktorları'ndan 19 Ülkede Kurban Organizasyonu
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Yeryüzü Doktorları Derneği, 'Kurban Olsun, Sağlık Olsun' kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Gazze'ye özel programlarla kurban etleri ulaştırılarak sağlık hizmetleri sunulacak. Dernek, bu yıl 19 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek.

Yeryüzü Doktorları Derneği, 19 ülkede gerçekleştireceği kurban organizasyonuyla daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için her yıl düzenlediği "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her yıl koruyucu sağlık projeleri kapsamında gerçekleştirdiği kurban organizasyonuyla açlığa karşı mücadelesini sürdüren dernek, bu yıl da "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasıyla Kurban Bayramı'nın neşesini ve bereketini ihtiyaç sahibi coğrafyalarda paylaşmak için bağışçılarının desteğini bekliyor.

Yaklaşık 20 yıldan bu yana 300 binin üzerinde kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran dernek, bu yıl da bağışçılarından aldığı emanetleri sağlık hizmetleriyle birlikte teslim ederek Gazze ve deprem bölgesi olmak üzere geniş bir coğrafyada yürüttüğü kurban faaliyetlerini tamamlayacak.

Türkiye'de özellikle deprem bölgesi olmak üzere Suriye, Bangladeş, Benin, Etiyopya, Kamerun, Madagaskar, Nijer, Somali, Yemen, Azerbaycan, Kazakistan ve Bosna Hersek gibi 19 ülkede kurban organizasyonu yürütecek Yeryüzü Doktorları, aynı zamanda açlığın en yüksek olduğu ülkelerden Afganistan ve Çad'da hem kurban bağışlarını ulaştıracak hem de sağlık merkezlerinde gönüllü hekimlerle tedavi ve muayene faaliyetleri gerçekleştirecek.

Gazze'ye bağışların ulaştırılması için özel program uygulanacak

İnsani krizin çok ağır seyrettiği Gazze'de ekipleriyle hem sağlık hem de yardım çalışmalarını sürdüren dernek, bölgeye kurban etlerinin ulaştırılması için özel program uygulayacak.

Gazze için gelen kurbanlıkların kesimini güvenlik nedeniyle Hindistan'da gerçekleştirecek Yeryüzü Doktorları, bağışçılarının emanetini Avrupa standartlarına uygun biçimde konserve haline getirerek teslim edecek.

Hindistan'daki kesimler tamamlandıktan sonra kurban etlerini konservelemek amacıyla soğuk zinciri kırılmadan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştıracak dernek, konserveleme sürecinin ardından 2 yıl raf ömrüne sahip kurban etlerini teslim etmek üzere Gazze sınır kapılarından içeri gönderecek.

Geçen yıl da aynı yöntemi izleyen derneğin, Gazze'ye ulaştırdığı konservelerden 79 binden fazla insan faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz, "Gazze'de insanlar açlıkla, hastalıkla ve yoklukla mücadele ediyor. Uluslararası kurumların verilerine göre, 14 bin çocuk açlık yüzünden ölümle karşı karşıya kaldı. Ekiplerimizle UNICEF işbirliğiyle haftada iki gün aşı uygulamaları ve tıbbi mama desteği sağlayarak çocuklar ve hamile kadınlara yönelik malnütrisyonla mücadele ediyoruz. Bu noktada bayramın bereketini paylaşmak için herkesi kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Salduz, yurt dışı kurban hisse bedelinin 4 bin 600 lira, Gazze için 15 bin lira olduğu kampanyaya arife gününe kadar destek verilebileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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