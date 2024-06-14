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Yerlikaya'nın hedefinde gündüz kuşağı programları var: O yayınlardan hoşlanmıyorum

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cinayet, aldatma, şiddet ve dolandırıcılık gibi hassas konuların ele alındığı gündüz kuşağı programlarına tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi" dedi.

Türkiye'de gündüz kuşağı olarak yer alan ve çoğu zaman da sosyal medyada gündem olan bazı televizyon programları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da radarına girdi.

YERLİKAYA GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Son 1 yılın bilançosunu açıklayan Yerlikaya gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü'de yer alan habere göre Bakan Ali Yerlikaya'dan gündüz kuşağı programlarına tepki geldi. O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın-yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi.

"BU YAYINLARDA ETİK DEĞERLERDEN SAPMALAR VAR"

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Yerlikaya şu açıklamaları yaptı; "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var.

"ADALETİN TECELLİ ETMESİ ADALET BAKANLIĞI'NIN İŞİ"

Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV'lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (1)

Discus:

Malesef gündüz kuşağı programlarında aldatma kaçma bir ilişkiler.... Türk kültüründe olmayan tüp aile yapısına gelenek ve göbeklerini bulunmayan ne kadar farklı ilişki varsa yayınlanıyor. Bu programları izleyen çocuklar ve gençlerin zihinlerinde ve alt bilinclerinde bu tip olaylar ve ilişkiler normalleştiriliyor.

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