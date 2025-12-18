Haberler

Yılın en çok izlenen filmi "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" oldu

Güncelleme:
2025 yılı sinemasında en çok izlenen 10 filmin 7'si yerli yapımlardan oluştu. Toplam izleyici sayısı 25 milyon 905 bin 320'ye ulaştı. En çok izlenen film, 14 Kasım'da vizyona giren 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana' oldu.

Sinemaseverlerin bu yıl maceradan komediye, dramdan aksiyona sinema salonlarında en çok izlediği 10 filmden 7'sini yerli yapımlar oluşturdu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 362'si yeni, toplam 539 filmin vizyona girdiği 9 ayda, toplam izleyici sayısı 25 milyon 905 bin 320'ye ulaştı.

Sinemaseverlerin 2025'te en çok izlediği yapım 14 Kasım'da vizyona giren "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" filmi oldu.

Mert Baykal'ın yönettiği, Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer ve Hatice Aslan'ın başrol oynadığı yapım 5 haftada 2 milyon sınırını aşarak, 2 milyon 231 bin 911 izleyiciye ulaştı. Filmden elde edilen hasılat ise 525 milyon 749 bin lirayı buldu.

"Rafadan Tayfa: Kapadokya"

"Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi yılın en çok izlenen ikinci yapımı oldu. 27 Aralık 2024'te vizyona giren yapım, 2025'te 1 milyon 714 bin 66 izleyiciyle buluştu. Filmin toplam izleyicisi 2 milyon 308 bin 117 olurken, elde edilen gelir ise 389 milyon lirayı aştı.

TRT Çocuk'un çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi olan yapım, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları konu alıyor. Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını, serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan üstlendi.

"Bir Minecraft Filmi"

En çok izlenen filmler arasında üçüncü sırada aksiyon ve macera türündeki "Bir Minecraft Filmi" yer aldı.

Jared Hess'in yönettiği yapımı 1 milyon 7 bini aşkın kişi izlerken, filmin hasılatı 224 milyon 813 bin liraya ulaştı.

"Uykucu"

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, Çağatay Ulusoy, Elçin Sangu ve Barış Falay'ın başrolleri paylaştığı "Uykucu" filmi, en çok izlenenler listesinde dördüncü sırada yer aldı.

Sinemaseverlerle 29 Ekim'de buluşan yapım 820 bin 263 izleyiciye ulaşırken, elde edilen gelir ise 156 milyon 842 bin lira oldu.

"Sihirli Annem: Hepimiz Biriz"

Mustafa Kotan'ın yönettiği, Gamze Özer ve Arzu Yurtseven'in senaryosunu yazdığı "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" en çok izlenen beşinci film oldu.

İnci Türkay, Nevra Serezli ve Şahap Sayılgan'ın rol aldığı filmi 817 bin 896 kişi izledi, yapımdan elde edilen gelir 169 milyon 304 bin lira olarak kayıtlara geçti.

-"Zootropolis 2"

Jared Bush ve Byron Howard'ın yönettiği animasyon film "Zootropolis 2", en çok izlenen filmler sıralamasında altıncı sırayı aldı.

Judy ve Nick'in Zootropolis'e gelişiyle şehirde yaşanan kaosa odaklanan yapım 791 bin 691 izleyiciyle buluşurken, elde edilen hasılat ise 177 milyon 665 bin lirayı geçti.

"ŞamPİYONlar"

Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Büşra Pekin, Ezo Sunal ve Mert Ege Ak'ın rol aldığı "ŞamPİYONlar", en çok izlenen filmler sıralamasında yedinci sıraya yerleşti. Sinema salonlarına 702 bin 622 izleyiciyi çeken yapımdan, 106 milyon 932 bin lira gelir elde edildi.

"Kardeş Takımı 2"

Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Kardeş Takımı 2", 675 bin 291 kişi tarafından izlenerek yılın en çok izlenen sekizinci yapımı oldu.

Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar ve Gülhan Tekin'in oynadığı filmden elde edilen hasılat, 124 milyon 771 bin lirayı buldu.

"Kirpi Sonic 3"

Jeff Fowler imzalı animasyon film "Kirpi Sonic 3", yılın en çok izlenen dokuzuncu filmi olarak sıralamaya girdi.

İnsan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in maceralarını beyaz perdeye taşıyan yapımı 618 bin 923 kişi izledi. Filmin hasılatı ise 124 milyon 542 bin lira oldu.

"Kral Şakir: Dünyalar Karıştı"

Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın çektiği animasyon film "Kral Şakir: Dünyalar Karıştı", yılın en çok izlenen onuncu filmi oldu.

Yapay zeka tarafından kontrol edilen bir müzik grubunun şehri hipnotize etme planlarını engellemeye çalışan Şakir ve ekibinin farklı dünyalara açılan maceralarını işleyen yapım, 564 bin 520 kişiyi sinema salonlarına çekti. Filmden elde edilen gelir ise 108 milyon 653 bin lirayı geçti.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
