Hatay'da yıkım olmayan tek ilçenin belediye başkanı konuştu: Kızanlar olsa da kaçak yapıya izin vermedik

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Şehrin birçok noktası enkaza dönüşürken, Erzin ilçesinde tek bir bina yıkılmadı. Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bana 'Senden başka doğru adam yok mu' diyenler oldu ama kaçak yapıya izin vermedik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da birçok bina enkaza döndü. Hiçbir binada yıkım yaşanmayan Erzin ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu açıklamalarda bulundu.

"SEVİNCİMİZ YARIM KALDI"

TV5'e konuşan Belediye Başkanı Elmasoğlu, "Erzinimiz Osmaniye'nin 15-20, Hatay'ın da 110 kilometre uzağında. Buna rağmen çok şükür Erzinimizde depremin kendisinden kaynaklanan bir can kaybımız olmadı, yaralımız da olmadı, bir enkazımız da olmadı. İlçemiz adına seviniyoruz. Ancak tabii ki sevincimiz yarım kaldı bütün bu ölümler nedeniyle. Gerçekten biz de şaşırdık. O gün bu kadar sarsıntı yaşadık yani anlatılmaz yaşanır. Ben tek katlı müstakil bir evde oturuyorum. Çok şiddetli sarsıldık ve hemen çocuklarımızla birlikte kapıya koştuk, zor hareket ediyorduk. Bitmesini bekledik ama bitmek bilmedi. Bir dakikanın üzerinde bir sarsıntıyla biraz hafifleyince apar topar hemen alabileceğimiz eşyaları alır almaz çıktık evden. Sakinledikten sonra da hemen belediyedeki arkadaşlarımızı arayıp ilçeyi hemen dolaşmaya başladık. Erzin'imizde herhangi bir yıkıntı olmadığını anladık tabii o belli bir süreç aldı. " dedi.

Ökkeş Elmasoğlu

"KAÇAK YAPIYA İZİN VERMEDİM"

Elmasoğlu şöyle devam etti: "Birincisi kendi adıma, benim dönemimle ilgili söyleyeyim; herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim. Bazen de kızdılar bir belediye başkanı olarak bana 'Senden başka memlekette doğru adam yok mu' dediler. Hatta biri, üç ay geçmişti seçildikten sonra, uzaktan da bir akrabamız; 'Bize ceza yazılmış, kaçak inşaattan...' Ben de 'Yapabileceğim bir şey yok' dediğim zaman 'Türkiye'nin tek doğrusu sen misin?' dediler. Bu kelimeleri kulağımla duydum."

"KENDİ ADIMA VİCDANIM RAHAT"

"Kendi adıma çok vicdanım rahat, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik. Tabii buna izin vermezseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapan var. Kaçak inşaattan ceza yazdığımız kesimler var. Kaçak yapılaşmanın önünü yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada kesebiliyorsunuz. En azından kendi adıma bir sorumluluk duymuyorum. Benim buna müsamaha göstermem mümkün değil. Eğer böyle bir şey de olursa ben bunun gereğini yaparım diye çok açık yüreklilikle söylüyor ve siyaseti buna karıştırmamaya çalışıyorum. İnsanlar da birçok kişiyle de kötü olduk bu nedenle."

DEPREMDEN 3 GÜN ÖNCE BİR VATANDAŞ SİTEM ETMİŞ: BENİM BİNAYI YAPTIRMADIN

Depremden üç beş gün önce bir vatandaşımız selam verdi. Biliyorum biraz sıkıntılı olduğunu. 'Hayırdır, bir şey mi var?' dedim. 'Sen biliyorsun, benim binayı yaptırmadın' dedi. Başka yerlerde yapıldı şudur budur... 'Ben kimseye izin vermedim' dedim bu konuda. Varsa da biz cezasını yazdık, gerekeni yaptık diye insanlar bu şekilde alışmışlardı, yani ben onlara da bir şey diyemiyorum."