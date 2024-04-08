Yerköy'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende konuşan Yerköy İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlamanın sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Polis teşkilatının kurulduğu günden itibaren Türküye Cumhuriyeti'nin huzur ve güvenliği için olağanüstü gayret sergilediğini ifade eden Dülger, "Türk polisi, asil milletimizin emniyetini ve huzurunu sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bu kutsal görevlerini yerine getirirken, canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Arslan da Türk Polis Teşkilatının halkın can ve mal güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalıştığına dikkati çekti.