Haberler

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ta meydana gelen heyelan, bölgeyi adeta ikiye böldü. Eriyen kar ve etkili olan yağışların ardından oluşan derin çatlaklar, hem yolun kapanmasına neden oldu hem de köylüleri tedirgin etti.

  • Sivas'ın Başıbüyük köyünde eriyen kar ve yağışların etkisiyle heyelan meydana geldi.
  • Heyelan yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili oldu ve Başıbüyük köyü ile Çukurbelen bağlantı yolunda derin çatlaklar oluştu.
  • Yolda yaklaşık 10 metre kayma oldu ve yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Sivas'ta merkeze bağlı Başıbüyük köyünde arazide meydana gelen heyelan ve yolda oluşan çatlaklar, köylüleri tedirgin etti.

Olay, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Başıbüyük köyü Yenipınar mevkisinde meydana geldi. Eriyen kar ve son günlerde etkili olan yağışların ardından bölgede heyelan yaşandı. Yaklaşık 5 dönümlük bir alanda olan heyelan nedeniyle Başıbüyük köyü ile Çukurbelen bağlantı yolunda derin ve geniş çatlaklar oluştu. Durumu fark eden köylüler, AFAD ve İl Özel İdare ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yol, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. AFAD ekipleri, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

"YAKLAŞIK 10 METRE KAYMA VAR"

Köy muhtarı Rıza Akpolat, çatlakların her geçen gün büyüdüğünü belirterek, endişe duyduklarını söyledi, Akpolat, "Yolda heyelan oldu ve tehlike arz ediyor. Yetkililer geldi baktı. Gereğini yapacaklar. Yaklaşık 10 metre kayma var. Zaten aşağısı da çukur, toprak oraya gitmiş bir heyelan olmuş. Köylüler tarafından fark edildi. Bana bilgi verdiler. Ben de yetkililere haber verdim. AFAD ve jandarmadan gelip gerekli incelemelerini yaptılar. Yolumuz tekrardan yapılacak. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı

Savaşın etkisi büyüyor! İran'dan şok Türkiye kararı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbinin tarihi değişti! Olası Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için TFF'den açıklama

Olası derbinin tarihi değişti
İsrail askerlerinden, Filistinli ailenin evinde skandal kutlama

İsrail askerlerinden skandal görüntü
Ne ABD ne de İsrail! Kim, Güney Kore'yi 'en düşman devlet' ilan etti

Ne ABD ne de İsrail! Kim "en düşman devleti" ilan etti
'Kocan seni aldatsa affeder misin?' sorusuna verdikleri cevap olay oldu

"Aldatma" sorusuna verdikleri cevap olay oldu
Derbinin tarihi değişti! Olası Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için TFF'den açıklama

Olası derbinin tarihi değişti
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Rakam inanılır gibi değil! Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yok artık Yamal