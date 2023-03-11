Yer: Tekirdağ! 7 aylık hamile kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Tekirdağ'da arkadaşları ile buluşmak için dışarıya çıkan 7.5 aylık hamile bir kadın, parkta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Ayağından ısırılan ve dikiş atılan kadın "Bu korkuyu nasıl atlatırım bilmiyorum. Çok korktuk. Lütfen yetkililere sesleniyorum. Bu konuda bir önlem alınmalı." dedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir başıboş sokak köpeği dehşeti daha yaşandı. İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Parkının hemen yanında 7.5 aylık hamile Eda Bulut, yaklaşık 8 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden biri, motosikletin arkasında oturan 7,5 aylık hamile Eda Bulut'un sağ bacağından ısırdı. Talihsiz kadın kanlar içinde kaldı.

DİKİŞ ATILDI

Bulut, hemen eşi tarafından hastaneye götürüldü. Bacağında derin ısırık ve et kopması olan Bulut'a kuduz aşısı yapıldı, ısırılan bölge dezenfekte edildi. Isırılan bölge dikilip tedavi tamamlandıktan sonra genç anne adayı taburcu edildi.

"SEYİR HALİNDEYKEN SALDIRDILAR"

Kabus gibi bir gün yaşadığını belirten Eda Bulut, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde akşam 8 gibi Bülent Ecevit Parkı'ndaki kafede arkadaşlarla buluşmak için sözleştik. Eşim motosikleti ile beni bırakırken, parkın hemen yanındaki yaklaşık köpek biz seyir halindeyken saldırdı. Eşim ayağıyla onları uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak içlerinden biri beni bacağımdan ısırmış. Hiç durmadan sokaktan uzaklaştık. Bacağımın kanadığını fark ettik ve hemen Kapaklı Devlet Hastanesine gittik. Burada et parçasının da koptuğunu ve derin ısırık olduğun gördük. Kuduz aşısı yapıldı. Isırılan bölge temizlendi. Ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildik. Burada ısırılan bölge dikildi. Tedavimin tamamlanmasının ardından taburcu oldum" dedi.

"BU KORKUYU NASIL ATLATIRIM BİLMİYORUM"

Köpekleri çok sevdiğini ve onlara sürekli yemek verip sevdiğini belirten ve Çerkezköy Bakış Gazetesi'ne konuşan Bulut, "Ben bir hayvanseverim. Başıma böyle bir şey geleceği hiç aklıma gelmezdi. Bir anda köpekler etrafımızı sardı. Yanımda eşim olmasaydı, tek başıma olsaydım çok kötü olabilirdi. Çok korktuk. Lütfen yetkililere sesleniyorum. Bu konuda bir önlem alınmalı. Parkın oradan her gün tek başına çok sayıda çocuk geçiyor. Onlara da saldırabilirlerdi. Bir önlem şart. Her yere mama ve su konsun. Ben köpeklerden korkmayan biri olamam rağmen çok korktum. Bu korkuyu nasıl atlatırım bilmiyorum. Moralimi düzeltmek ve tedavimin daha iyi yapılması için İstanbul'daki ailemin yanına geldim. 10 gün sonra dikişler alınacak ve ardından geri döneceğim" ifadelerini kullandı.