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Sultanbeyli'de göçük altında kalan 61 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Sultanbeyli'de yeni yapılan 4 katlı bir binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul Sultanbeyli'de Adil Mahallesi Aslı Sokak'ta gündüz saatlerinde yeni yapılan 4 katlı binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Turan Tuna açılan temelin göçmesi sonucu toprak altında kaldı.

Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçinin cansız bedeni çıkarıldı

CANSIZ BEDENİ GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda toprak altından çıkarılan 61 yaşındaki Turan Tuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

Sultanbeyli'de göçük altında kalan işçinin cansız bedeni çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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