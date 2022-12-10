Sultanbeyli'de göçük altında kalan 61 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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Sultanbeyli'de yeni yapılan 4 katlı bir binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Sultanbeyli'de Adil Mahallesi Aslı Sokak'ta gündüz saatlerinde yeni yapılan 4 katlı binanın tesisat hattının kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Turan Tuna açılan temelin göçmesi sonucu toprak altında kaldı.
CANSIZ BEDENİ GÖÇÜKTEN ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda toprak altından çıkarılan 61 yaşındaki Turan Tuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel