Yer: Ankara! Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı, köpeğini telef etti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 70 yaşındaki Fadime Başar, başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken Başar'ın köpeği ise saldırıda telef oldu.

Önceki gün akşam saatlerinde Beypazarı ilçesi Karaşar Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve köpeği 'Tomi' ile birlikte yürüyüşe çıkan Fadime Başar, çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

KÖPEĞİ TELEF OLDU, KENDİ YARALANDI

Başar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Köpeği ise diğer köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu. Fadime Başar, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Öte yandan köpeklerin, Başar'ın köpeğine saldırdığı anlar kameralarla kayıt altına alındı.