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Yer altı kanalında elektrik akımına kapılıp, ölen kişinin kimliği belli oldu

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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde girdiği yer altı kanalında elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybeden kişinin Yasin Nasıfoğlu (36) olduğu tespit edildi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde girdiği yer altı kanalında elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybeden kişinin Yasin Nasıfoğlu (36) olduğu tespit edildi. Nasıfoğlu'nun, 'yağma' ve 'görevi yaptırmamak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Yer altı kablo değişimi için şebeke hattına giren yetkililer, bir kişinin kanalda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliği belirsiz erkeğin elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, uzun uğraşların ardından yer altı kanalından çıkartıldı. İncelemede pense, maket bıçağı ve bakır kablo parçaları da bulan ekipler, ölen kişinin hırsızlık amacıyla kanala girmiş olabileceği yönünde durdu.Parmak izi incelemesi sonrasında ölen kişinin, Yasin Nasıfoğlu olduğu belirlendi. Nasıfoğlu'nun, 'yağma' ve 'görevi yaptırmamak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Nasıfoğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Antalya Kepez Güncel Haberler

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