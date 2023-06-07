Yenimahalle'de Kurban Satış Alanı İçin Çadır Yerleri Kura İle Belirlendi

Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Kurban Satış Alanı'nda kurulacak çadır yerlerini kura ile belirledi. Toplam 244 çadır yeri belirlenirken, 15 bin kurbanlık Yakacık'ta görücüye çıkacak. Besicilere uyarıda bulunan belediye yetkilileri, alanda 24 saat boyunca hizmet vereceklerini açıkladı.

Yenimahalle Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı yapacak besiciler için Yakacık Kurban Satış Alanı'nda kurulacak çadır yerlerini kura ile belirledi.

Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği'nde gerçekleşen kura çekilişinde kurban alanında satış yapacak besiciler, Ankara 46. Noteri Şule Kavaklı eşliğinde kura çekerek, çadır yerlerini seçti.

15 BİN KURBANLIK YAKACIK'TA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Yapılan çekilişle, Yakacık'ta 182'si büyükbaş, 62'si küçükbaş olmak üzere toplam 244 çadır yeri belirlenmiş oldu.

Kurban kesecek vatandaşlar için 7 bin büyükbaş, 8 bin küçükbaş olmak üzere 15 bin kurbanlık Yakacık'ta görücüye çıkacak.

BESİCİLERE UYARI

Kura çekimi öncesinde 244 besiciye uyarılarda bulunan belediye yetkilileri, "Alana kurbanlık hayvanların girişleri 08.00-17.00 saatleri arasında olacaktır. Yaşını doldurmayan ve pasaportu olmayan kurbanlıklar alana alınmayacak. Önce kendi sağlığınız sonra da alana gelecek vatandaşların sağlığı için çadırlarınızı çevrenizi temiz tutmalısınız. Alanda belediye olarak 24 saat boyunca hizmet vereceğiz" açıklaması yaptı.

ÇADIRLAR, 13 HAZİRAN'DA KURULUYOR

Bu yıl 244 çadırın kurulacağı Yakacık'ta, parsel çizimi ve numaralandırma işlemleri, alan düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Çadırlar ise 13 Haziran Salı günü kurulmaya başlayacak.