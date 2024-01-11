Yenilik Partisi Mahalli İdareler Genel Seçimlerine Katılmayacak
Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna bildirdi. Parti, seçime katılabilme yeterliliğine sahip olan 36 parti arasında yer alıyordu.
Yenilik Partisi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirdi.
Edinilen bilgiye göre Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), yerel seçimlere katılmayacağına dair bildirimde bulundu.
Parti, YSK'nin seçime katılabilme yeterliliğine sahip olduğunu belirlediği 36 parti arasında bulunuyordu.