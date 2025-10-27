Haberler

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Tahliye Kararına İtiraz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 'yenidoğan çetesi' soruşturmasını yürütürken cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in ölümle tehdit edilmesi olayıyla ilgili davada, 5 sanığın tahliyesine müşteki avukatları itiraz etti. İtiraz dilekçesinde sanıkların eylemlerinin örgütsel nitelik taşıdığı vurgulandı.

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in ölümle tehdit edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında 5 sanığın tahliye edilmesine, müşteki avukatları itirazda bulundu.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki 24 Ekim'deki duruşmada, avukat Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın tahliye edilmesine, müşteki cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in avukatları itiraz etti.

Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, dosya kapsamına yansıyan bilgi ve belgelerde, sanıkların yalnızca tehdit eylemiyle yetinmedikleri, müvekkilin ailesine ait kişisel bilgileri dahi araştırıp sorguladıkları, dolayısıyla tehdidin bireysel olmaktan çıkıp müvekkilin yakın çevresine yönelmiş organize bir göz dağına dönüştüğü belirtildi.

Suçun mağdurunun bir cumhuriyet savcısı olduğu vurgulanan dilekçede, "Eylemin örgütsel nitelikte planlandığı dikkate alındığında, sanıklar hakkında verilen tahliye kararları hem kamu vicdanını zedelemekte hem de yargı otoritesine duyulan güveni sarsmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Duruşma esnasında sanık Mustafa Kemal Zengin'in müvekkile 'örgüt lideri' diyerek hakaret etmesi ve sanık Aylin Arslantatar'ın, müvekkilin kendisine ilgi duyduğu için kumpas kurduğu yönündeki, savunma sınırlarını aşan küçük düşürücü beyanları duruşma tutanağına dahi geçirilmemiş, tarafımızca yapılan itirazlar ise tutanağa yansıtılmadan yok sayılmıştır. Bu durum adil yargılanma hakkı, yargı tarafsızlığı ve yargılamanın aleniyeti ilkeleri bakımından ciddi sakıncalar doğurmaktadır."

Cumhuriyet savcılığı makamının aynı celsede sunduğu mütalaasında sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdiği aktarılan dilekçede, "Bu mütalaaya rağmen tahliye kararı verilmesi, dosya kapsamı, mevcut deliller ve suçun niteliğiyle çelişmektedir. Bununla birlikte üye hakim de haklı olarak sanık Aylin Arslantatar'ın tahliyesine yönelik karara karşı oy kullanarak, tahliyenin dosya kapsamı itibarıyla yerinde olmadığı yönünde görüş bildirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Dilekçede, sanık Aylin Arslantatar'ın tutuklu bulunduğu dönemde, sanık Mustafa Kemal Zengin'e gönderdiği 3 faks incelendiğinde, sanığın itirafçının beyanlarını değiştirmeye çalıştığı, örgüt liderine dosyanın seyri hakkında bilgi aktardığı ve örgütsel faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla delilleri karartma çabası içerisinde bulunduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesi talep edildi

Dilekçede, "Sanıklara isnat edilen suçlar arasında yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçu da bulunmakta olup, bu suçun niteliği gereği sanıkların serbest bırakılması halinde soruşturma ve yargı süreçlerinin bağımsızlığı tehlikeye girecek, görevli hakim ve diğer kamu görevlileri üzerinde baskı oluşturulma riski doğacak, ayrıca başka kişilerin hak ve menfaatlerinin zarar görme tehlikesi meydana gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Sanıklar Aylin Arslantatar, Yavuz Çelik, Baki Çelik, Gökhan Güler ve Muhammed Emin Orhan hakkında verilen tahliye kararlarının, cumhuriyet savcılığı mütalaasında belirtilen tutukluluk halinin devamı yönündeki görüş doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi dilekçede istendi.

Dilekçede, dosyadaki mevcut deliller, iştirak ilişkileri, "öldürmeye teşebbüs" suçu isnadı, örgütsel yapı bağlantıları ve müvekkilin yakın aile fertlerinin kişisel bilgilerinin sorgulanması olgusu birlikte değerlendirilerek, sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbulluların uykularını kaçıran iddiada çok sayıda tutuklama
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.