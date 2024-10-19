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Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

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İstanbul'da en az 10 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9 oldu.

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatları bir bir iptal ediliyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

7 HASTANENİN DAHA RUHSATI İPTAL

Sağlık Bakanlığı'nın soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili incelemesi devam ederken, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri'nin ardından 7 hastanenin daha ruhsatı iptal edildi.

Ruhsatı iptal edilen hastaneler:

  • Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  • Özel TRG Hospitalist Hastanesi
  • Özel Birinci Hastanesi
  • Özel Güney Hastanesi
  • Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
  • Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
  • Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  • Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
  • Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler:

  • Akabe Sağlık Tesisleri
  • Doğamed Sağlık Hizmetleri
  • Ekip Sağlık Hizmetleri
  • Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
  • Medilife Sağlık Hizmetleri
  • Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  • Özel Avrupa Şafak Hastanesi
  • Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
  • Özel Doğa Hospital
  • Özel İstanbul Şafak Hastanesi
  • Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
  • Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
  • Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
  • Silivri Kolan Hastanesi
  • Yonca Sağlık Hizmetleri
  • Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
  • GMZ Sağlık Hizmetleri
  • Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  • Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (38)

Murad E. Dayeler:

darısı gereksiz anjiyo yapıp stent takıp vurgun yaptığı söylenen özel hastanelere

263
0
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Seckin:

Ruhsatları iptal edilen hastanede görev yapan doktor başka hastanelerde çalışma fırsatı ellerinden alınsın görev yapmaları engellensin

163
3
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Nur Zo:

Adalet varsa bu hastaneler devlet malı olur. Çünki çalınan paralar vatandaşındır.

141
2
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ZİYA BAŞKAN:

bu haberler çok üzüyor bizleri nasıl bir ülkede yaşıyoruz

126
0
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Sahin Durmus:

Bunlari Taksim Meydaninda Asacaksin hapiste niye ekmek vereceksin

113
2
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Ozgur Free:

Özel hastanelerin adlarını sahipleri kimse onların adlarını ifşa etmek toluma borcunuz

91
0
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ALİ BEY:

MADEM SGK YI DOLANDIRIYORLAR BU ŞEKİLDE SGK SORMUYORMU NASIL OLUYOR DİYE, HER ÖNÜNE KONULANI ÖDEMEK YERİNE NİYE ARAŞTIRMIYORSUNUZ KARDEŞİM.

64
0
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Selanikli vedat:

Şafak ambulans İst havalimanında göçmen işi yapıyor diyor bir arkadaş

28
1
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Güven önemlş:

özel hastanelere SGK kını kırk yararak denetleyerek ödeme yapsın, ya da tüm özel hastaneler kapatılsın, TC devleti ve hastaneleri güçlüdür

27
1
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Mustafa muh:

Yoğun bakım ünitem var boş kalmasın,tomografi cihazım var boş kalmasın çalışssın, labaratuarım var sürekli çalışmalı, şu var uygulayabileceğimiz olursa aman kaçmasın, bu ünitem var boş kalmasın mantığıyla hareket eden yerler var mı diye bu sektör mercek altına alınmalı.iyi kötü ayrılırsa kimse töhmet altında da kalmamış olur.insanların güveni tazelenir.

20
0
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