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Yenidoğan Çetesi Davası'nda İlk Duruşma Gerçekleşti

Yenidoğan Çetesi Davası'nda İlk Duruşma Gerçekleşti
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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Yenidoğan Çetesi Davası'nın ilk duruşmasında tartışmalar yaşandı. Çetenin lideri olduğu belirtilen doktor Fırat Sarı, aylık gelirini 400 bin lira olarak açıkladı. Avukat Ömer Kavili, belgelerin okunmaması üzerine mahkeme başkanına itiraz etti ve dışarı çıkarıldı.

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL- Yenidoğan Çetesi Davası'nın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşması devam ediyor. Çetenin lideri olduğu belirtilen sanık doktor Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu söyledi. Dosyaya giren evrakların okunmasını isteyen İstanbul Barosu'ndan avukat Ömer Kavili ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı, Kavili'yi dışarı çıkarttı. Kavili, duruşma salonu dışında yaptığı açıklamada, "Şu anda mahkeme başkanı keyfilik yapıyor. Çünkü bu dava sağlık sisteminin çöktüğü davadır, suçüstü belgesidir. Duyulmasını istemiyorlar" dedi.

22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi Davası'nın ilk duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada çetenin lideri olduğu belirtilen sanık doktor Fırat Sarı, 2 çocuk babası, bekar, klinik doktoru ve aylık 400 bin lira geliri olduğunu beyan etti. Çete yöneticilerinden 112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ise evli ve çocuğu olduğunu, aylık gelirinin 40 bin lira olduğunu ifade etti. Hemşire Mehtap Sayar da bekar ve lise mezunu olduğunu, aylık gelirinin de 31 bin lira olduğunu belirtti.

Mahkeme başkanı avukatı dışarı çıkardı

Duruşmada, İstanbul Barosu'ndan avukat Ömer Kavili, mahkeme başkanının 'okundu' dediği belgelerin okunması için itiraz etti. Belgelerin okunmaması üzerine avukat Kavili, bu durumun kanunsuz olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı ise Kavili'nin dışarı çıkarılmasına karar verdi.

"Bu dava sağlık sisteminin çöktüğü davadır"

Kavili, duruşma salonu dışında açıklama yaparak şöyle konuştu:

"Kanun, dosyaya gelen evraklar okunur diyor, emrediyor. Ama mahkeme başkanı, kanunun emredici sözünü dinlemiyor. İki kere uyardım. 'Okundu, dosyasına konuldu' diyor ama okumuyor. Salonun duymasını istemiyor. Kim niye müdahil olmak istiyor. İnsanların acıları neden onu dinlemeye tahammülleri yok. Ama yargılama yapıyorlarmış. Beni çıkarma kararı verdi. Şu anda mahkeme başkanı keyfilik yapıyor. Çünkü bu dava sağlık sisteminin çöktüğü davadır, suçüstü belgesidir. Duyulmasını istemiyorlar."

Kaynak: ANKA / Güncel
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