Bitlis'te kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğumsal kalp anomalisi bulunan iki günlük bebek, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık ekiplerinin tüm imkanları seferber ettiğini duyurdu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan yenidoğan bebek, ambulans uçakla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki günlük bebeğe doğumsal kalp anomalisi teşhisi konuldu.

Bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Konya Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulansla Konya Şehir Hastanesine nakledildi.

İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene, hasta bebek için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
