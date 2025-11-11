Yeniden Refah Partisi'nden Uyanış ve Diriliş Vurgusu

Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 3. Olağan Büyük Kongre'nin yeni bir yolun açılışı olduğunu belirtti. Kongrede 100 bin kişilik katılım hedefleniyor. Kılıç, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını ve iktidara çağrıda bulundu.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da 16 Kasım'da gerçekleştirilecek partinin 3. Olağan Büyük Kongresine sayılı günler kaldığını belirten Kılıç, kongreye farklı bir heyecan ve motivasyonla hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye'de birçok konuda yargı kararlarının uygulanmadığını öne süren Kılıç, "Ağır ceza mahkemesi başkanının, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımadığı durumlar yaşanıyor. İktidara çağrıda bulunuyoruz. ya anayasayı değiştirin, Anayasa Mahkemesinden bu etkileri alın kaldırın ya da kafayı değiştirin, Anayasa Mahkemesi kararlarını artık uygulayın. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamak daha fazla sayıda dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınmasına sebep olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
