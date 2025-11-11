Yeniden Refah Partisi'nden Uyanış ve Diriliş Vurgusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "3. Olağan Büyük Kongremiz, bir uyanış kongresidir, diriliş kongresidir, şahlanış kongresidir. Yeniden Refah Partisi öncülüğünde yeni bir yolun açılış kongresidir." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'da 16 Kasım'da gerçekleştirilecek partinin 3. Olağan Büyük Kongresine sayılı günler kaldığını belirten Kılıç, kongreye farklı bir heyecan ve motivasyonla hazırlandıklarını söyledi.

Kılıç, 100 bin kişilik katılım hedeflediklerini belirterek, "3. Olağan Büyük Kongremiz, bir uyanış, diriliş, şahlanış kongresidir. Yeniden Refah Partisi öncülüğünde yeni bir yolun açılış kongresidir." dedi.

Türkiye'de birçok konuda yargı kararlarının uygulanmadığını öne süren Kılıç, "Ağır ceza mahkemesi başkanının, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımadığı durumlar yaşanıyor. İktidara çağrıda bulunuyoruz. ya anayasayı değiştirin, Anayasa Mahkemesinden bu etkileri alın kaldırın ya da kafayı değiştirin, Anayasa Mahkemesi kararlarını artık uygulayın. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamak daha fazla sayıda dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşınmasına sebep olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.