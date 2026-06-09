Kılıç: Meclis'teki kaos Türkiye'ye yakışmıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Bugün Meclis'in kapılarında yaşanan kaos ve arbede Türkiye'ye yakışmıyor. TBMM'ye yakışmıyor, CHP'ye de yakışmıyor. Bir an önce kavga durmalıdır, sulh sağlanmalıdır." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlediği saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı, vefatının 9. yılında andı.

Siyasetin gündeminin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı olduğunu belirten Kılıç, "Bugün Meclis'in kapılarında yaşanan kaos ve arbede Türkiye'ye yakışmıyor. TBMM'ye yakışmıyor, CHP'ye de yakışmıyor. Bir an önce kavga durmalıdır, sulh sağlanmalıdır. Kaotik görüntüler ortadan kalkmalıdır. Tarihi bile belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimine, yıllar öncesinden çıkarılan adaya endeksli siyaset bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

Gündemin CHP değil, halk, gençler, çiftçi, üretici olması gerektiğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"CHP'deki kaosun taraflarına aklıselim, sükunet ve suhulet çağrısı yapıyoruz. Bu kaos bitmelidir. 'Kaos eşittir CHP' görüntüsü silinmelidir. Yargı kararından geriye dönüş olmadığına göre, acilen bir çözüm geliştirilmelidir. Türkiye ana muhalefetsiz, ana muhalefet gündemsiz kalmamalıdır. Bir an önce anlaşın, kurultay kararı alın. Sorunun kaynağı değil, çözümün adresi olun. Türkiye'yi CHP'yle meşgul etmeyin."

AYM'nin "süresiz nafaka düzenlemesini iptal" kararına değinen Kılıç, kararı memnuniyetle karşıladıklarını, kısa süreli evliliklerde süresiz nafaka uygulamasının kaldırılmasının, kadına yönelik bir hak gaspı olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.