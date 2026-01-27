Haberler

Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ı anma programları düzenleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın 100. doğum yıl dönümü için anma programları düzenleyeceklerini açıkladı. Programlar, 27 Şubat'tan itibaren başlayacak ve birçok ilde tekrar edilecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenleyeceklerini belirterek, "Erbakan Hocamızı anlatmak, onu anlamak üzerine kurulu olacak temalar yıl boyunca yayılacak ve Türkiye'nin birçok ilinde tekrarlanacak." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merhum Erbakan'ın 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenleyeceklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Erbakan Hocamızın vefat tarihi olan 27 Şubat'ta başlayacak programlar doğum günü 29 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek. Erbakan Hocamızı anlatmak, onu anlamak üzerine kurulu olacak temalar yıl boyunca yayılacak ve Türkiye'nin birçok ilinde tekrarlanacak. 'Dava adamı olarak Erbakan', 'Devlet adamı olarak Erbakan', 'Bilim insanı olarak Erbakan' temaları başta olmak üzere merhum kurucu liderimizi tüm yönleriyle anmak üzerine kurulu olan bu programın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını, yeni neslin vatanperver siyasetine dayanak ve yol oluşturmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Bölgenin terörden tam manasıyla arınmadan Türkiye'nin de terörden arınmayacağını kaydeden Kılıç, "Kürt vatandaşlarımızı ve Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi terör örgütleriyle bir arada hiçbir zaman değerlendirmedik. Bu yöndeki değerlendirmeleri de kesin bir dille reddediyoruz. Kürtler bulundukları bütün ülkelerde eşit haklara sahip yurttaşlardır. Suriye'nin Arap'ı, Türkmen'i neyse Kürt'ü de bizim için odur. Hiçbir kardeşimizin bir tek tırnağına zarar gelsin istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Suat Kılıç, bir gazetecinin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında sanıkların yargılanmasına ilişkin sorusu üzerine, Aktaş'ın tutuksuz yargılandığını anımsatarak, seçimle geldikleri makamlarda kamu görevi icra eden belediye başkanlarının da tutuksuz yargılanması gerektiği görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber

Taraftarlar yıkıldı! Dünya devine çok kötü haber