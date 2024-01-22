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Yeniden Refah Partisi Bursa ve Bingöl adaylarını açıkladı

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Yeniden Refah Partisi, Bursa ve Bingöl adaylarını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına; 5 yıl AKP il başkanlığı yapmış Sedat Yalçın, Bingöl Belediye Başkan adaylığına ise Mehmet Ziya Buyankara aday olarak gösterildi.

Yeniden Refah Partisi, Bursa ve Bingöl adaylarını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına; 5 yıl AKP il başkanlığı yapmış Sedat Yalçın, Bingöl Belediye Başkan adaylığına ise Mehmet Ziya Buyankara aday olarak gösterildi.

Yerel seçimler için bugüne kadar 313 belediye başkan adayını açıklayan YRP, son olarak Bursa ve Bingöl belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin 5 yıl il başkanlığını da yapan Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın, parti genel merkezinde yapılan görüşme sonrası Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak duyuruldu. Bingöl Belediye Başkan adaylığına Mehmet Ziya Buyankara aday gösterildi

"BURSA'YA VE PARTİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Erbakan'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

" Ak Parti'nin geçmiş dönem Bursa il başkanlarından, Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın Yeniden Refah Partimize katılarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Bursa'ya ve partimize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

Yeniden Refah Partisi AK Parti Bingöl Bursa Politika Güncel Haberler

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