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Yeniden Refah Partisi, 14 Siyasi Parti ile Bayramlaştı... Bülent Osman Osmanağaoğlu'ndan Ak Parti'ye: "Onları Ülkeden Bir Şekilde Süpürüp Atacağız"

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14 siyasi parti heyeti, Yeniden Refah Partisi heyetinin bayramını kutladı. Bayramlaşma sırasında, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu, AK Parti'den dava arkadaşlarını, seçmelerini geri alacaklarını belirterek, "Onları ülkeden bir şekilde süpürüp atacağız Allah'ın izniyle" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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