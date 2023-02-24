Eski DSP Milletvekili Osman Kılıç evinde ölü bulundu

Demokratik Sol Parti (DSP) Eski Milletvekili Osman Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi üzerindeki evine gitti. 68 yaşındaki Osman Kılıç'ı burada hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirlerken ölüm sebebinin kalp krizi olduğu öğrenildi. Eski milletvekilinin cenazesi işlemlerin ardın morga götürüldü. Cenaze yarın cuma namazının ardından Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak.

"KALP KRİZİNDEN VEFAT ETMİŞ"

Eski milletvekilinin arkadaşı Ramazan Kayuk "Uzun süredir dostumdur, arkadaşımdır, birlikte işte yaptık. Hepimizin başı sağolsun, nur içinde yatsın. Biraz önce kızından öğrendim dün akşam kalp krizinden vefat etmiş. Çok değerli bir dostumuzu kaybettik" dedi.

OSMAN KILIÇ KİMDİR?

Osman Kılıç, 1955 yılında Giresun'da dünyaya geldi. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünde İşçi, İşyeri Sendika Temsilciliği, Sendika Şube Yöneticiliği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yaptı. TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.