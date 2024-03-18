Bolu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde 100 fidan dikildi
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında Kaymakamlık tarafından Akıncılar köyü yolunda fidan dikim töreni düzenlendi. Kaymakam Mehmet Kaan Kini, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende, 100 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu.
Bolu'nun yeniçağa ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında 100 adet fidan dikildi.
Kaymakamlık tarafından Akıncılar köyü yolunda düzenlenen fidan dikim törenine Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Kini ve davetliler yol güzergahı boyunca 100 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.