Yeniçağ Gazetesi Sahibi Ahmet Çelik Kardeşi Tarafından Bıçaklandı

Yenibosna'daki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı Yeniçağ gazetesi sahibi ve eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı. Emniyet kaynakları, Ahmet Çelik'in bilincinin açık olduğunu açıkladı. Kardeşi Kemal Çelik gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeniçağ gazetesi imtiyaz sahibi ve 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Polis, tekstil işiyle de uğraşan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

BİLİNCİ AÇIK

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"12.03.2024 tarihinde Bahçelievler ilçesinde bıçakla yaralanan ve yaralı şahsın hastaneye intikalinin sağlandığı olayla ilgili olarak;

Yaralı şahsın İYİ PARTİ eski milletvekili (27.dönem) Ahmet ÇELİK isimli şahıs olduğu, şahsın Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği, göğüs alt kısmından bıçakla yaralı olduğu, bilincinin açık olduğu anlaşılmıştır.

Şahsın ilk beyanına göre; olayı Yenibosna'daki ofislerinde öz kardeşi Kemal ÇELİK isimli şahsın gerçekleştirdiğini beyan etmiş, ofiste yapılan incelemede yerde kan lekeleri olduğu görülmüştür.

Şüpheli Kemal ÇELİK isimli şahıs ikamet adresinde, olayda kullandığını beyan ettiği bıçakla birlikte yakalanmış, şahsın alkollü olduğu, bileğinde kesik olduğu anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir"