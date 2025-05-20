Yeni Zelanda Parlamentosu'nda Haka Protestosu Ertelendi

Yeni Zelanda Parlamentosu, geçen yıl bir oylamayı haka dansı yaparak protesto eden 3 yerli milletvekilinin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin meclis görüşmesini erteledi.

ABC News'un haberine göre, Parlamento, Te Pati Maori Partisi milletvekillerinin görevlerinden uzaklaştırılmasına dair yapılması beklenen oturumun, perşembe tamamlanacak bütçe görüşmelerinden sonra gerçekleştirilmek üzere ertelendiğini açıkladı.

Böylece uzaklaştırılması gündemde olan vekillerin, bütçe görüşmelerine katılabileceği belirtildi.

Söz konusu meclis görüşmesinin 5 Haziran'da yapılacağı kaydedilirken, Parlamento önünde toplanan halk, yerli milletvekillerine destek gösterisi düzenledi.

Muhalefetten görevden uzaklaştırma teklifine tepki

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, önerilen uzaklaştırma süresinin "parlamentodaki uygulamalarla bağdaşmadığını" ve "ağır olduğunu" belirterek, vekillerin yalnızca kınanması yönünde uzlaşı çağrısında bulundu.

İşçi Partisi lideri Chris Hipkins, açıklamasında, "Bu düzeyde bir yaptırımı daha önce Yeni Zelanda tarihinde hiç görmedik. Uygun olan bir yaptırım olabilir ancak bu kadar ağır bir yaptırım kesinlikle orantısızdır." ifadelerini kullandı.

Tartışmalı yasa tasarısına "haka dansı" ile protesto

Yeni Zelanda Parlamentosunun Maori kökenli milletvekilleri, ülkenin yerli halkı Maoriler ile İngiliz Kraliyeti arasında imzalanan 184 yıllık antlaşmanın hükümlerinin yeniden yorumlanmasını öngören ve tartışmalara neden olan "Antlaşma İlkeleri Yasa Tasarısı" görüşmeleri sırasında oylamayı protesto ederek, haka dansı yapmıştı.

Olay sonrası, Parlamento Ayrıcalıklar Komitesi, Te Pati Maori Partisi Eş başkanları Debbie Ngarewa-Packer ve Rawiri Waititi'nin 21 gün, 22 yaşındaki milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke'ın ise 7 gün süreyle görevden uzaklaştırılmasını tavsiye etmişti.