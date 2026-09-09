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Yeni Zelanda: İsrail'in Batı Şeria'daki faaliyetleri iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatıyor

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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerinden endişe duyduğunu belirterek, bölgedeki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesinin "iki devletli çözüm ile kalıcı barış ihtimalini tehlikeye" attığını bildirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerinden endişe duyduğunu belirterek, bölgedeki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesinin "iki devletli çözüm ile kalıcı barış ihtimalini tehlikeye" attığını bildirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinde "belirgin artış" yaşandığını ve bu durumdan endişe duyduklarını kaydeden Peters, bunun kalıcı barış ihtimalini tehlikeye attığını ifade etti.

Peters, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, bu durumun iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığına dikkati çekti.

Filistinlilere yönelik şiddeti kınadığının altını çizen Peters, sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Peters, " Yeni Zelanda, uluslararası ortaklarıyla birlikte İsrail hükümetine yerleşimlerin genişletilmesine son verme, yerleşimci şiddetini önleme ve bununla mücadele etme, barış ihtimalini daha da zayıflatacak eylemlerden kaçınma çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

İki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinlilerin "barış ve güvenlik içinde yaşamaları için en büyük umut" olduğunu kaydeden Peters, Yeni Zelanda'nın bu konudaki desteğini sürdürdüğünü aktardı.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, dün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla İsrail yerleşimlerinden üretilen malların ticaretini kısıtlayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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