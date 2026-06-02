Yeni Zelanda, 3 İsrailli Yerleşimciye Seyahat Yasağı Uygulayacak

Yeni Zelanda hükümeti, Batı Şeria'da yasadışı yerleşimleri şiddetle genişlettiği gerekçesiyle üç aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciye seyahat yasağı getirdi. Dışişleri Bakanı Peters, bu kişilerin barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek iki devletli çözümü desteklediklerini vurguladı.

WELLINGTON, 2 Haziran (Xinhua) -- Yeni Zelanda hükümeti, Avustralya ve Avrupa Birliği'nin ardından aşırılık yanlısı üç İsrailli yerleşimciye seyahat yasağı getirme kararı aldı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters salı günü yaptığı açıklamada, yaptırımların işgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı yerleşim birimlerini şiddet olayları da dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle aktif şekilde genişletmekle suçlanan kişileri hedef aldığını belirtti.

Peters, "Bu kişiler eylemleriyle hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin barış ve güvenliğini tehdit ediyor ve bölgeyi daha derin bir krize sürüklüyor" dedi.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve müzakereye dayalı iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığını uzun süredir savunduklarını hatırlatan Peters, ülkesinin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti.

