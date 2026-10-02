Haberler

Yeni Zelanda'da Ninety Mile Plajı'na vuran cüce katil balinalardan en az 12'si öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Zelanda'da Ninety Mile Plajı'na vuran cüce katil balinalardan en az 12'si öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda'nın Ninety Mile Plajı'nda karaya vuran cüce katil balinalardan en az 12'si hayatını kaybetti. Yetkililer Far North bölgesinde kurtarma çalışmalarını sürdürürken ölü sayısının 12 ila 15 arasında olduğunu tahmin ediyor.


WELLINGTON, 2 Ekim (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Ninety Mile Plajı'nda karaya vuran cüce katil balinalardan en az 12'si hayatını kaybetti. Doğa koruma yetkilileri, Maori kabileleri ve gönüllüler hayatta kalan balinaları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Zelanda Doğa Koruma Bakanlığı'ndan bir yetkili Radio New Zealand'e yaptığı açıklamada, ülkenin Uzak Kuzey bölgesindeki plajda hayatını kaybeden balinaların sayısının 12 ila 15 arasında olduğunun tahmin edildiğini, bazı balinaların ise tekrar denize bırakıldığını söyledi.

Perşembe günü yerel saatle 19.00 civarında olay hakkında ihbar aldıklarını belirten yetkili, ekiplerin derhal olay yerine gönderildiğini ancak yükselen gelgit ve havanın kararması nedeniyle koşulların güvenli olmaması üzerine geri çekildiklerini ifade etti.

Kurtarma çalışmaları cuma günü zorlu koşullarda devam ederken, bakanlık Far North bölgesindeki Maori kabileleriyle işbirliği yaptı. Habere göre ölen balinalar gömülmek üzere taşındı.

Uzunluğu 2,6 metreye kadar ulaşabilen ve okyanus yunusları ailesine mensup olan cüce katil balinalar daha önce de Ninety Mile Plajı'nda karaya vurmuştu. 2018 yılında yaklaşık 12 balina karaya vurmuş, bunlardan 8'i karşı kıyıdaki daha sakin sulara taşınmıştı. Ancak yeniden denize bırakılan balinalardan yalnızca 1'i hayatta kalmıştı.

Kaynak: Xinhua
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme
122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü

Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! Masada 40 milyar dolarlık hedef var
Van'da Tevrat olduğu değerlendirilen 310 santimlik eser ele geçirildi! Altın yaldızla işlenmiş

Evinden 3 metrelik altın yaldızlı tomar çıktı! Tevrat olabilir
Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik

Esir alınan askerden kan donduran itiraf
Kan donduran skandal! İlaç uğruna doktorun çocuğu istismar etmesine izin vermiş

İlaç uğruna muayenehanede yaptıkları anlaşma dehşete düşürdü
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak

Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu

Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Ferhat Gündoğdu'nun koltuğu Bünyamin Gezer'e teklif edildi, anında reddetti

Gündoğdu'nun koltuğu o isme teklif edildi, anında yanıt verdi