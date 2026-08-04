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Yeni Zelanda'da Kutup Soğukları: Kar, Okul Tatili ve Feribot İptalleri

Yeni Zelanda'da Kutup Soğukları: Kar, Okul Tatili ve Feribot İptalleri
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Yeni Zelanda'nın bazı bölgeleri kutup kaynaklı soğuk hava dalgasıyla karşılaştı; kar ve dolu yolları kapattı, okulları tatil etti ve feribot seferlerini iptal etti. Yetkililer zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesini istedi.

WELLINGTON, 4 Ağustos (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın bazı bölgeleri, salı günü kutup kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Kar, dolu ve dondurucu soğukları beraberinde getiren hava dalgası, yolların kapanmasına, okulların tatil edilmesine ve feribot seferlerinin aksamasına neden oldu.

Ulusal meteoroloji kurumu MetService'e göre, ülkenin kuzeyine doğru ilerleyen soğuk güney rüzgarlarının etkisiyle Güney Adası'nın bazı kesimlerinde, özellikle Dunedin ve Christchurch çevrelerinde kar yağışı alçak rakımlı bölgelere kadar indi. Wellington'da ise dolu yağışı bildirildi.

Yeni Zelanda Ulaştırma Ajansı'na göre, Güney Adası'ndaki Otago bölgesinde bulunan 1 numaralı Devlet Karayolu'nun bir bölümü kar nedeniyle geçici olarak kapatılıp, günün ilerleyen saatlerinde yeniden trafiğe açıldı. Bölge için kar uyarısı hala geçerliliğini korurken, 87 numaralı Devlet Karayolu da halen kısmen kapalı.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda kazanın meydana geldiği ve bazı araçların kayarak yoldan çıktığı Dunedin'de polis, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmeme çağrısında bulundu.

Eğitim Bakanlığı, Otago bölgesindeki Mosgiel'den Palmerston'a kadar olan alandaki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin yanı sıra bazı kreşlerin de tatil edildiğini açıkladı.

Olumsuz hava koşulları, Cook Boğazı'ndaki ulaşımı da aksattı. Boğaz'da etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

Kaynak: Xinhua
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