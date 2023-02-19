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Yeni Zelanda'da Gabrielle Kasırgası Sonrası Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

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Yeni Zelanda'da Gabrielle Kasırgası Sonrası Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

WELLİNGTON, 19 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelandalı yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamada Gabrielle Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktığını belirtti.

Yeni Zelanda'da Gabrielle Kasırgası Sonrası Kurtarma Çalışmaları SürüyorYeni Zelanda'da kasırganın etkilediği Kuzey Adası'nda çalışan kurtarma ekipleri, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: NZDF/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

WELLİNGTON, 19 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelandalı yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamada Gabrielle Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktığını belirtti. Kasırganın etkilediği Kuzey Adası'nda kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yeni Zelanda'da Gabrielle Kasırgası Sonrası Kurtarma Çalışmaları SürüyorYeni Zelanda'da kasırganın etkilediği Kuzey Adası'nda çalışan kurtarma ekipleri, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: NZDF/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Yeni Zelanda'da Gabrielle Kasırgası Sonrası Kurtarma Çalışmaları SürüyorYeni Zelanda'da askeri helikoptere yardım malzemelerini yükleyen kurtarma ekipleri, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: NZDF/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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