Yeni Zelanda'da Gabrielle Kasırgası Sonrası Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
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WELLİNGTON, 19 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelandalı yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamada Gabrielle Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktığını belirtti.
WELLİNGTON, 19 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelandalı yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamada Gabrielle Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktığını belirtti. Kasırganın etkilediği Kuzey Adası'nda kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel