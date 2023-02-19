Yeni Zelanda'da Gabrielle Kasırgası Sonrası Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Güncel Haberler WELLİNGTON, 19 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelandalı yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamada Gabrielle Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktığını belirtti. Yeni Zelanda'da kasırganın etkilediği Kuzey Adası'nda çalışan kurtarma ekipleri, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: NZDF/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) WELLİNGTON, 19 Şubat (Xinhua) -- Yeni Zelandalı yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamada Gabrielle Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a çıktığını belirtti. Kasırganın etkilediği Kuzey Adası'nda kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yeni Zelanda'da kasırganın etkilediği Kuzey Adası'nda çalışan kurtarma ekipleri, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: NZDF/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Yeni Zelanda'da askeri helikoptere yardım malzemelerini yükleyen kurtarma ekipleri, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: NZDF/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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